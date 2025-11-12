Habló la familia del sobreviviente de la tragedia del Parque: "No iban en bicicleta, la mujer cruzó en rojo"

Julián Guzzo (13) es uno de los dos adolescentes que fueron atropellados por una automovilista en la tragedia del Parque San Martín el sábado 1 de noviembre . Él y su amigo, Fausto Morcos (13), fueron embestidos por María Amelia Albina Molina (82) cuando cruzaban la calle Boulogne Sur Mer a la altura de la esquina con Clark. Los peritajes confirmaron que los adolescentes tenían luz verde en el semáforo para cruzar en esa esquina , mientras que la conductora no había respetado la luz roja.

Fausto falleció en el acto, mientras que Julián debió ser trasladado de urgencia al Hospital Notti , donde quedó en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Afortunadamente, la evolución de Guzzo fue más que favorable, tanto que fue pasado a sala común -en un principio-, mientras que desde el sábado pasado se encuentra en su casa .

"Julián está mejor, está en casa desde el sábado y se está recuperando ", sintetizó su papá, Gabriel Guzzo, a Los Andes .

"El impacto fue del lado izquierdo y le quedó una fractura de tibia compleja que no sabemos si va a poder sostenerla con el yeso o quizás haya que más adelante operarlo", agregó su papá.

"He escuchado que dicen: 'los chicos iban andando en bicicleta ' o 'iban jugando la pelota'. Y no es así, los chicos iban caminando por la senda peatonal . Esa es la bronca que a uno le queda, que la mujer no los vio y cruzó en rojo", describió Guzzo.

Recuperación milagrosa

Pasadas las 13:15 del sábado 1 de noviembre, Fausto y Julián cruzaban la calle Boulogne Sur Mer (a la altura de la esquina con Clark) cuando el VW Up conducido por María Amelia Albina Molina (82) los embistió violentamente. La mujer circulaba por Boulogne Sur Mer, con dirección al norte) y cruzó en rojo.

Días después del accidente, Albina fue imputada por los delitos de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo (dado el fallecimiento de Fausto Morcos) en concurso real con lesiones culposas graves, agravadas también por pasar un semáforo en rojo (en este caso, por las lesiones de Julián Guzzo).

El fiscal Fernando Giunta dispuso, además, que se le coloque una tobillera electrónica a la mujer, por lo que no podrá abandonar su domicilio por ningún motivo.

Ya en casa, Julián Guzzo continúa con la recuperación y ahora comienza el momento de los controles para acompañar todo el proceso.

Una imprudencia

Gabriel Guzzo, papá de Julián -el sobreviviente de la tragedia en el Parque San Martín- también llamó a la comunidad a la importancia de respetar las normas de tránsito y ser prudentes.

"Es fundamental que se respeten las normas de tránsito, que esto sea algo que sirva para que la sociedad entienda que pasar en rojo es un arma letal y la importancia de ser prudentes", se explayó Guzzo. E insistió en que los adolescentes no estaban haciendo nada más que ir caminando por la calle y respetando las normas de tránsito.

La tercera y silenciosa víctima

Gabriel Guzzo destacó que, además de su hijo y de Fausto hay una tercera víctima de este trágico accidente. Se trata de L., el tercer amigo del grupo que iba con ellos aquel mediodía y quien había cruzado Boulogne Sur Mer segundos antes de que Guzzo y Morcos fuesen atropellados.

Durante las últimas horas, familiares y amigos de Fausto Morcos García (13) armaron un conmovedor e improvisado santuario callejero en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark. Precisamente allí fue el accidente donde perdió la vida.

Sobre un pequeño cordón pintado de amarillo, colocaron flores, frascos con velas y cartas de baraja. Además, con fibrón, le dedicaron varios mensajes emotivos para inmortalizar su recuerdo en esta fatídica esquina.

Agradecimientos eternos

Ya más tranquilo y con un panorama ampliamente más esperanzador de cara a lo que se viene, Gabriel Guzzo (papá del adolescente que sobrevivió a la tragedia del Parque San Martín) no escatimó en agradecimientos al Hospital Notti y al CUC.

"Estamos eternamente agradecidos al hospital de niños que tenemos, el Hospital Notti, que es de oro. Todos le salvaron la vida a Julián, desde que entró hasta que salió. Y el agradecimiento es infinito al Hospital Notti y a todos quienes trabajan en el lugar", destacó Guzzo.

"Y también queremos agradecerle a la Universidad Nacional de Cuyo y al Colegio Universitario Central, porque nos han demostrado ser un colegio que prioriza lo emocional, lo afectivo, además de lo académico", cerró.