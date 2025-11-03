El conmovedor homenaje a Fausto Morcos García, el niño que murió atropellado en el Parque

La conmoción y el dolor atraviesan a Mendoza tras la muerte de Fausto Morcos García , un niño de 13 años que fue atropellado el sábado por la mañana en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark , en Ciudad , por una mujer de 82 años que habría cruzado con su auto el semáforo en rojo .

Dolor en el CUC: tres días de duelo por el fallecimiento y accidente de alumnos en el Parque San Martín

Parque San Martín: un chico murió y otro está grave luego de ser atropellados por una conductora de 82 años

La tragedia, que ocurrió a metros del Parque General San Martín, despertó una enorme ola de tristeza en la comunidad, especialmente entre quienes conocían a Fausto, que era jugador de futsal del Club General San Martín – Pacífico .

El club donde el joven deportista jugaba difundió un comunicado oficial expresando su pesar y acompañamiento a la familia: “Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de Fausto Morcos García , jugador de futsal en nuestro club. Enviamos condolencias a su familia y allegados en este momento y permaneceremos hasta el día 3/11 en duelo. Se suspenden las actividades de Futsal en el día de la fecha. Q.E.P.D .”

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de dolor y despedida . “Qué injustas las cosas de la vida. Mis condolencias para la familia y amigos. Un gran abrazo al cielo para este pequeño”, escribió una usuaria.

"Qué injusto todo. Que en paz descanses Fausto mucha luz y fuerza para su familia", "Lamento con profundo dolor esta noticia. Fausto fue un gran compañero, respetuoso y gran amigo. Muchas fuerza la familia. Que en paz descanse", fueron otros comentarios para el adolescente, también estudiante del CUC.

Desde distintos clubes también se sumaron las muestras de solidaridad.

San Pablo Futsal expresó: “Lamentamos la noticia y acompañamos con profundo dolor”. Palmira Futsal agregó: “Lamentamos la noticia y le deseamos muchísimas fuerzas a la familia para atravesar este difícil momento”.

Homenaje a Fausto en el partido de Pacífico

En la final de la Copa Mendoza femenina entre Pacífico y Regatas, las jugadoras y todo el público realizaron un minuto de silencio en homenaje a Fausto, mostrando una bandera con la frase: “Fausto Morcos García, siempre en nuestros corazones”.

Un nene murió atropellado y su amigo resultó herido

El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando Fausto y otro menor cruzaban la calle en las inmediaciones del Parque San Martín. Según el parte policial, una mujer de 82 años que conducía un Volkswagen Up por Boulogne Sur Mer cruzó con el semáforo en rojo y embistió a los chicos.

Fausto murió en el lugar, mientras que su amigo sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia al hospital Humberto Notti, donde continúa internado.

La conductora permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de la Justicia.