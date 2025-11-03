Colegios de la UNCuyo: cuándo se conocerá la asignación de vacantes y qué fue lo que más costó en los exámenes

Colegios de la UNCuyo: la nota que creen que será la línea de corte para ingresar y cuándo se sabrá

Ingreso a colegios de la UNCuyo: aunque mejoró algo el desempeño, fue magro y nadie sacó promedio 10

Los exámenes de ingreso se rindieron de manera presencial. Lengua , el sábado 4 de octubre y Matemática , el sábado 11.

Las notas obtenidas se publicaron el 21 de octubre y resta conocer el órden de mérito para acceder a cada uno de los colegios y la asignación de vacantes en función de los promedios entre ambas notas.

El lunes 27 de octubre ya se publicaron los resultados del ingreso al Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. Ahora se aguarda la asignación de vacantes para el Martín Zapata, Departamento de Aplicación Docente, Magisterio y Colegio Universitario Central, lo cual será publicado el miércoles 5 de noviembre, a las 12.

Este año, los aspirantes a ingresar a los colegios de la UNCuyo , en Mendoza, debieron pasar por el nuevo sistema implementado por la casa de estudios. E s el segundo año que se utiliza la nueva estrategia, luego de que la universidad decidiera modificar, en 2024, la forma en la que se confecciona el orden de mérito para distribuir las 1.100 vacantes entre los alrededor de 3.500 aspirantes que tiene cada año.

Hasta ese entonces, se apelaba a los promedios obtenidos durante la trayectoria primaria, pero algunos inconvenientes llevaron a tomar la decisión de modificar este formato.

El año pasado el nuevo esquema incorporó exámenes de Lengua y Matemática y cursos nivelatorios previos. Se buscó mejorar la igualdad de condiciones y reforzar los conocimientos básicos, frente a los bajos desempeños detectados en evaluaciones de aprendizaje de los últimos años.

Para ello, los aspirantes debieron cumplir con un Trayecto Formativo de Nivelación (TFN), desarrollado en dos etapas obligatorias a través del Aula Virtual del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), con acompañamiento docente. Tras ofrecerles esos contenidos y actividades, debieron rendir los dos exámenes. Pudieron participar todos los estudiantes de séptimo grado que quisieran, sin contemplar un promedio mínimo.

Lo que más les costó a los aspirantes en los exámenes de la UNCuyo

Maria Ana Barrozo, directora del Nivel Secundario de la UNCuyo describió a Los Andes que el examen tenía 30 preguntas. De acuerdo a las habilidades y capacidades que se ponen en juego, han podido identificar cuáles son las que implican mayor grado de dificultad para los estudiantes. Esto a partir de las preguntas con menos porcentaje de chicos que respondieron de forma correcta.

“En el caso de Matemática, geometría y resolución de problemas aparecen como muy claras en las preguntas que más dificultad tuvieron, a pesar de que en los materiales de apoyo aparecen”, señaló.

“En el caso de Lengua, hay una pregunta que fue la que menos respuestas acertadas tuvo y lo que más cuesta tiene que ver muchas veces con el significado o lo que los especialistas llaman texto y contexto, es decir, los estudiantes parecían no poder identificar el significado de algunos términos en un contexto, que intentamos medir desde un enfoque por capacidades, se trabaja toda la resolución que se propone a desarrollar en el examen a través de un disparador, que generalmente es una leyenda de la zona, algo local”, describió.

En esta área -resumió- el tema de comprensión y, sobre todo, la referencia de algunos términos en un texto y en un contexto son las habilidades que aparecen como más claramente débiles, ya que son las preguntas con menos respuestas acertadas.

Cómo siguen las fechas para el ingreso a los colegios de la UNCuyo

Luego de que se conozca la asignación de vacantes, habrá que proceder a la matriculación, que será presencial y se realizará en dos etapas:

El martes 28 y miércoles 29 de octubre, fueron para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.

Del jueves 6 al martes 11 de noviembre, se hará para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Partida de nacimiento actualizada (emitida en los últimos seis meses).

Dos fotos tipo carnet.

Certificado de Estudiante Regular de la Escuela donde está cursando el 7º año y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción.

Original y copia del DNI.

La universidad recordó que el resto de la documentación será solicitada por cada escuela a través de sus canales oficiales y deberá estar completa para confirmar la inscripción definitiva al ciclo lectivo 2026.