Ingreso a colegios de la UNCuyo: aunque mejoró algo el desempeño, fue magro y nadie sacó promedio 10

Pero además, el análisis de los resultados suele dejar tela para cortar, más desde el año pasado. Es que en 2024 se cambió el sistema , se volvió a los exámenes y la observación de sus resultados es de algún modo una foto -aunque parcial, claro- de cómo salen los alumnos de la escuela primaria en la provincia.

El martes se conocieron las notas de los aspirantes para el ciclo lectivo 2026 . Tal cual sucedió el año pasado, lo que muestran las notas de este año no difiere demasiado de lo que expresan las pruebas de aprendizaje que se toman tanto a nivel nacional como internacional. Hay trabajo por hacer y Matemática se mantiene como el gran desafío.

Como conclusiones generales, en la Dirección de Nivel Secundario de la casa de estudios observan es que este año hubo una leve mejora en Lengua mientras que estiman que la línea de corte -hasta donde llega el límite de ingresantes según las vacantes disponibles- estará levemente por encima del año anterior.

Sin embargo, aunque hubo quienes sacaron 10 en algunos de los dos exámenes que hubo que rendir, en el promedio de ambos nadie sacó 10. La nota más alta obtenida en el promedio fue de 9,70.

Vacantes para los colegios de la UNCuyo

Están en juego 1.110 vacantes para las seis escuelas de la UNCuyo: Martín Zapata, Departamento de Aplicación Docente, Magisterio, Colegio Universitario Central, Liceo Agrícola y Enológico y Escuela de Agricultura de Alvear.

Pero hay que tener en cuenta que 50 quedan para alumnos que egresan de la escuela primaria Carmen Vera Arenas, perteneciente a la casa de estudios, mientras que 90 corresponden a la Escuela de Agricultura. Por ello, quedan disponibles 970, las mismas del año pasado.

Con las notas obtenidas del promedio de los dos exámenes, de Lengua y Matemática, se conforma un orden de mérito y se realiza la línea de corte cuando se cubre el cupo disponible.

Los alumnos que quedaron dentro de los ingresantes se conocerán en los próximos días (ver debajo). Se habían inscripto unos 3.500 aspirantes y lograron completar el trayecto formativo y quedar aptos para rendir 2.265. Estos números son similares a los del año pasado aunque en 2024 hubo 200 aspirantes más al inicio del proceso. Además, este año no se presentaron a rendir 11 alumnos que estaban aptos.

Mejoras en Lengua

La directora del Nivel Secundario de la UNCuyo, Maria Ana Barrozo dijo que, en una primera aproximación y en términos generales, puede decirse que los resultados son levemente mejores que los del año pasado y que esto se atribuye a un mejor desempeño en Lengua. Sin embargo, consideró que esto está lejos de ser el ideal, claro y refleja una realidad ya conocida que han puesto en evidencia tantas veces las pruebas de aprendizaje.

“Esta suba se debe fundamentalmente a que 1.050 estudiantes obtuvieron calificaciones entre 6 y 8 en Lengua. Eso es muy bueno, es un dato alentador”, dijo respecto de este número que es equivalente casi a la mitad de los aspirantes (46%).

Puede tenerse en cuenta como parámetro que en una evaluación habitual se aprueba con 7 o 70%, sin embargo, en este caso, no hay aprobados ni desaprobados ni una nota mínima para participar, sino que simplemente se ordenan los resultados para dar prioridades en el ingreso.

Barrozo analizó a priori que esta mejora puede atribuirse en parte a las políticas que Mendoza está aplicando desde hace unos años para mejorar el desempeño en el área. Pero dijo que se requiere un análisis más profundo. Es que desde 2022 se realiza el Censo de Fluidez Lectora en todos los alumnos, al que ahora se sumó la comprensión, mientras que a fines de ese año se transformó la estrategia en política de Estado a través del Plan Estratégico de Alfabetización. La funcionaria explicó que en este tipo de estrategia el efecto no es algo inmediato sino que empiezan a verse los resultados con mejoras paulatinas a partir de los 2 o 3 años.

Bajo desempeño en Matemática

Pero Matemática sigue siendo un problema: 840 aspirantes obtuvieron menos de 4, lo que es 39%, es decir que 4 de cada 10 no logran superar esa nota mínima.

En tanto, 780 obtuvieron entre 4 y 6 (34%). “El porcentaje de quienes no superan el 4 es exactamente igual al del año pasado”, subrayó la especialista. En definitiva, 1.620 chicos no sacaron más de 6 en el área, lo que implica 71,52% sobre el total o 7 de cada 10.

Matemática es desde hace años un desafío que no logra mejoras dentro del sistema educativo. Según datos de las Pruebas Aprender nacionales, 53,7% de los alumnos secundarios mendocinos está por debajo del nivel básico en Matemática, similar a la situación nacional.

Sin embargo, si se sigue el análisis anterior de Barrozo, cabe tener buenas expectativas. Es que Mendoza ha incorporado estrategias en ese sentido: este año lanzó un censo en Matemática (similar al de Lectura) y 4 plataformas digitales para el aprendizaje del área. Además evalúa sumarla al Plan Provincial de Alfabetización.

Cuál sería la línea de corte para el ingreso

Ahora el foco estará puesto en la línea de corte: cuál es el límite inferior de lista de ingresantes. Se conocerá entre las dos próximas semanas y los primeros análisis apuntan a que será levemente más elevado que en 2024. El año pasado había sido de 5,45 y este año, creen que podría rondar 5,70 o 5,72, unos 25 a 30 centésimos más, tal cual estimó Barrozo.

“Aunque parezca ínfimo, en Educación no es nada despreciable ese valor, 30 centésimos es bastante de un año al otro”, destacó.

El proceso de ingreso continúa con la asignación de vacantes, donde se definirá a qué escuela ingresará cada estudiante, en función de los promedios obtenidos. El lunes 27 de octubre, a las 12 se publicarán los resultados para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. En tanto, el miércoles 5 de noviembre, a las 12, se conocerá la asignación de vacantes para el DAD, CUC, Martín Zapata y Magisterio.

Cambio de sistema

Tras algunas dificultades con el mecanismo anterior, en 2024 la UNCuyo decidió implementar una nueva modalidad para el ingreso a sus colegios secundarios. Dejó atrás el órden de mérito por el promedio obtenido en la primaria y volvió al método que usara antaño: los exámenes de ingreso. Con esto, se apuntó básicamente a dos cuestiones. Por un lado, ofrecer oportunidades más equitativas a los aspirantes más allá de los resultados obtenidos en su trayectoria previa y más en un contexto en el que cada vez más estudiantes llegaban con promedio 10. De hecho, en 2023, solo estos estudiantes habían superado las vacantes disponibles lo que generó un conflicto para la asignación.

Pero además, se incorporaron cursos nivelatorios previos a los exámenes lo que permitió una mayor equidad en el acceso y apuntalar una base mínima de conocimientos ante los los magros desempeños de los estudiantes en las pruebas de aprendizaje durante su trayectoria previa.

Este año pudieron participar todos los estudiantes de séptimo año de escuelas primarias sin piso de promedio en su recorrido escolar. Los aspirantes debieron cumplimentar un curso nivelatorio obligatorio (en dos etapas), lo que se denomina Trayecto Formativo de Nivelación. Se realizó a través del Aula Virtual Oficial del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) con apoyo de docentes. Durante tres meses realizaron los 12 módulos de contenidos -6 de Lengua y 6 de Matemática-, sin entregas ni fechas intermedias. Para rendir las evaluaciones fue imprescindible completar al menos 5 de los 6 módulos de cada asignatura.

Luego se rindieron dos exámenes de manera presencial: de Lengua, el sábado 4 de octubre y de Matemática, el sábado 11.