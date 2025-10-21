Publicaron los resultados de los exámenes de ingreso a los colegios de la UNCuyo: el link con la lista completa

La lista está organizada por los números de DNI e incluye la nota de la evaluación de Lengua, la de Matemática y el promedio.

Ya están los resultados para los ingresos a los colegios de la UNCuyo.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publicó este mediodía los resultados y el orden de mérito de los más de 2.200 estudiantes que buscan ingresar a primer año en alguna de las seis escuelas secundarias universitarias.

Los aspirantes rindieron el examen de Matemática el sábado 11 de octubre, jornada que se desarrolló con total normalidad, según informó la institución. Los resultados incluyen las calificaciones obtenidas en las pruebas de Lengua y Matemática, además del promedio general. Cabe recordar que el cupo es de 900 alumnos.

Dónde consultar la lista de ingresantes La lista puede consultarse en el sitio oficial de la universidad haciendo clic aquí.

Allí, los resultados están organizados por número de DNI, sin nombres ni apellidos, y detallan las tres calificaciones correspondientes a cada estudiante.

Escuela Ya están disponibles los resultados. Imagen ilustrativa. Cómo sigue el cronograma El proceso de ingreso continúa con la asignación de vacantes, donde se definirá a qué escuela ingresará cada estudiante, en función de los promedios obtenidos: