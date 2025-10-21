21 de octubre de 2025 - 12:02

Publicaron los resultados de los exámenes de ingreso a los colegios de la UNCuyo: el link con la lista completa

La lista está organizada por los números de DNI e incluye la nota de la evaluación de Lengua, la de Matemática y el promedio.

Ya están los resultados para los ingresos a los colegios de la UNCuyo.

Ya están los resultados para los ingresos a los colegios de la UNCuyo.

Univesidad Nacional de Cuyo
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publicó este mediodía los resultados y el orden de mérito de los más de 2.200 estudiantes que buscan ingresar a primer año en alguna de las seis escuelas secundarias universitarias.

Los aspirantes rindieron el examen de Matemática el sábado 11 de octubre, jornada que se desarrolló con total normalidad, según informó la institución. Los resultados incluyen las calificaciones obtenidas en las pruebas de Lengua y Matemática, además del promedio general. Cabe recordar que el cupo es de 900 alumnos.

Allí, los resultados están organizados por número de DNI, sin nombres ni apellidos, y detallan las tres calificaciones correspondientes a cada estudiante.

Escuela
Ya están disponibles los resultados. Imagen ilustrativa.

Ya están disponibles los resultados. Imagen ilustrativa.

Cómo sigue el cronograma

El proceso de ingreso continúa con la asignación de vacantes, donde se definirá a qué escuela ingresará cada estudiante, en función de los promedios obtenidos:

  • Lunes 27 de octubre, a las 12 h: se publicarán los resultados para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.
  • Miércoles 5 de noviembre, a las 12 h: se conocerá la asignación de vacantes para el DAD, CUC, Martín Zapata y Magisterio.

Las fechas de matriculación

La matriculación será presencial y se realizará en dos etapas:

  • Martes 28 y miércoles 29 de octubre: para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
  • Del jueves 6 al martes 11 de noviembre: para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

  • Partida de nacimiento actualizada (emitida en los últimos seis meses).
  • Dos fotos tipo carnet.
  • Certificado de Estudiante Regular de la Escuela donde está cursando el 7º año y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción.
  • Original y copia del DNI.

La universidad recordó que el resto de la documentación será solicitada por cada escuela a través de sus canales oficiales y deberá estar completa para confirmar la inscripción definitiva al ciclo lectivo 2026.

