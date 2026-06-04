Transparencia: la UNCuyo concentra toda su información en una plataforma pública

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentó un nuevo sistema integrado de información académica que reúne en una única plataforma estadísticas y relevamientos clave para la gestión universitaria.

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La herramienta busca ordenar y hacer accesibles datos que hasta ahora estaban dispersos , con la intención de utilizarlos para analizar el funcionamiento de la institución, fortalecer la transparencia institucional y promover políticas sustentadas en evidencia.

El portal, denominado Datos Académicos , integra información del sistema Guaraní , el Censo Estudiantil , el Relevamiento de Egresados y el proceso de Sinceramiento Curricular (SICU) . A través de paneles interactivos, cualquier persona puede consultar indicadores vinculados a la vida universitaria.

Durante la presentación, el secretario académico de la UNCUYO, Julio Aguirre, señaló que la herramienta forma parte de una estrategia de apertura y modernización de datos. Explicó que la información ya existía y se encontraba disponible, pero que ahora se presenta a través de paneles interactivos que permiten una lectura más ágil y dinámica.

Según indicó el funcionario, los indicadores relevados muestran que la universidad mantiene niveles de egreso, retención y rendimiento académico superiores al promedio nacional, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

Una radiografía de la comunidad universitaria

Entre los principales contenidos del portal se encuentran los resultados del Censo Estudiantil y diversas estadísticas que permiten caracterizar a la población universitaria, identificar necesidades específicas y comprender las dinámicas académicas de las distintas facultades e institutos.

Desde la Secretaría Académica explicaron que el acceso abierto a estos datos busca favorecer la transparencia y brindar información útil tanto para la gestión institucional como para la comunidad en general.

La plataforma también incorpora el Relevamiento de Egresados, una herramienta que permite conocer las trayectorias educativas y laborales de quienes finalizaron sus estudios. Esta información resulta clave para evaluar la inserción profesional de los graduados y fortalecer la vinculación entre la formación universitaria y las demandas sociales y productivas.

Información para repensar las carreras

Otro de los ejes centrales del sistema es el programa de Sinceramiento Curricular (SICU), una iniciativa utilizada para revisar planes de estudio y analizar las trayectorias reales de los estudiantes.

Según explicó Aguirre, los datos obtenidos a través de este programa ya fueron utilizados para analizar y reformular propuestas curriculares en distintas unidades académicas.

Asimismo, indicó que la información vinculada al acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad e internet permite evaluar la posibilidad de ampliar instancias de virtualidad en determinadas carreras. En ese sentido, agregó que datos como el lugar de residencia de los estudiantes también contribuyen a diseñar modalidades de cursado más flexibles, combinando actividades presenciales y virtuales.

Desde la Secretaría Académica sostuvieron que la consolidación de estos datos permitirá que las futuras decisiones institucionales se apoyen en información concreta y no únicamente en tendencias o percepciones. Con la puesta en marcha de la plataforma, la universidad busca convertir la información académica en una herramienta de consulta pública y de planificación estratégica.