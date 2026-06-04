Transparencia: la UNCuyo concentra toda su información en una plataforma pública

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentó un nuevo sistema integrado de información académica que reúne en una única plataforma estadísticas y relevamientos clave para la gestión universitaria.
La UNCuyo presentó un portal que centraliza sus datos académicos para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la transparencia.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentó un nuevo sistema integrado de información académica que reúne en una única plataforma estadísticas y relevamientos clave para la gestión universitaria.
La herramienta busca ordenar y hacer accesibles datos que hasta ahora estaban dispersos, con la intención de utilizarlos para analizar el funcionamiento de la institución, fortalecer la transparencia institucional y promover políticas sustentadas en evidencia.
El portal, denominado Datos Académicos, integra información del sistema Guaraní, el Censo Estudiantil, el Relevamiento de Egresados y el proceso de Sinceramiento Curricular (SICU). A través de paneles interactivos, cualquier persona puede consultar indicadores vinculados a la vida universitaria.
Durante la presentación, el secretario académico de la UNCUYO, Julio Aguirre, señaló que la herramienta forma parte de una estrategia de apertura y modernización de datos. Explicó que la información ya existía y se encontraba disponible, pero que ahora se presenta a través de paneles interactivos que permiten una lectura más ágil y dinámica.
Según indicó el funcionario, los indicadores relevados muestran que la universidad mantiene niveles de egreso, retención y rendimiento académico superiores al promedio nacional, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.
Entre los principales contenidos del portal se encuentran los resultados del Censo Estudiantil y diversas estadísticas que permiten caracterizar a la población universitaria, identificar necesidades específicas y comprender las dinámicas académicas de las distintas facultades e institutos.
Desde la Secretaría Académica explicaron que el acceso abierto a estos datos busca favorecer la transparencia y brindar información útil tanto para la gestión institucional como para la comunidad en general.
La plataforma también incorpora el Relevamiento de Egresados, una herramienta que permite conocer las trayectorias educativas y laborales de quienes finalizaron sus estudios. Esta información resulta clave para evaluar la inserción profesional de los graduados y fortalecer la vinculación entre la formación universitaria y las demandas sociales y productivas.
Otro de los ejes centrales del sistema es el programa de Sinceramiento Curricular (SICU), una iniciativa utilizada para revisar planes de estudio y analizar las trayectorias reales de los estudiantes.
Según explicó Aguirre, los datos obtenidos a través de este programa ya fueron utilizados para analizar y reformular propuestas curriculares en distintas unidades académicas.
Asimismo, indicó que la información vinculada al acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad e internet permite evaluar la posibilidad de ampliar instancias de virtualidad en determinadas carreras. En ese sentido, agregó que datos como el lugar de residencia de los estudiantes también contribuyen a diseñar modalidades de cursado más flexibles, combinando actividades presenciales y virtuales.
Desde la Secretaría Académica sostuvieron que la consolidación de estos datos permitirá que las futuras decisiones institucionales se apoyen en información concreta y no únicamente en tendencias o percepciones. Con la puesta en marcha de la plataforma, la universidad busca convertir la información académica en una herramienta de consulta pública y de planificación estratégica.