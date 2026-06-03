La crisis del DAMSU se instaló en la recta final de la elección en la UNCuyo: qué propone cada candidato

A menos de una semana de las elecciones para definir a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo ), la situación financiera del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) se convirtió en uno de los principales ejes del debate entre los aspirantes al Rectorado.

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El tradicional debate organizado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) dejó en evidencia que la obra social universitaria atraviesa una situación que preocupa a toda la comunidad académica y que obligó a los cuatro espacios que competirán en los comicios del próximo martes a exponer sus diagnósticos y propuestas para enfrentar la crisis.

La preocupación no es menor. El DAMSU arrastra un déficit cercano a los 300 millones de pesos , enfrenta dificultades para garantizar prestaciones médicas y farmacéuticas, y ha sido objeto de numerosas quejas por parte de los afiliados debido a demoras, faltantes de medicamentos y problemas en la atención.

Actualmente, la entidad cuenta con más de 27.000 afiliados entre trabajadores universitarios, familiares y jubilados . La caída del poder adquisitivo de los salarios universitarios, base sobre la cual se calculan los aportes, aparece como uno de los factores centrales que explican el deterioro financiero.

El actual vicerrector y candidato de Sumar Universidad, Gabriel Fidel, planteó una de las propuestas más ambiciosas al asegurar que cuenta con un plan para revertir la situación financiera de la obra social en el plazo de un año.

La situación de crisis que arrastra el Damsu desde hace varios meses ha generado complicaciones a los afiliados para recibir servicios y obligó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a dar prioridad al tema: es urgente.

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"Tenemos un plan para llevar al DAMSU del déficit al superávit en un año. El DAMSU es una prioridad y vamos a trabajar para recuperarlo. Vamos a devolverle a los afiliados el alivio de sentir especialmente en los momentos difíciles que tienen una de las mejores obras sociales", afirmó.

Quíen lleva como compañera de fórmula de María Flavia Filippini sostuvo que continuará reclamando una recomposición salarial para los trabajadores universitarios, aunque consideró que también es necesario generar nuevas fuentes de financiamiento y establecer alianzas estratégicas.

"No dejaremos de reclamar los fondos que permitan lograr una recomposición salarial que impacte en los ingresos de DAMSU. Pero además tengo la experiencia necesaria para buscar fondos en fuentes alternativas y para lograr alianzas que nos permitan aumentar los prestadores y las prestaciones", señaló.

Gabriel Fidel - María Flavia Filippini El vicerrector, Gabriel Fidel y la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, son la fórmula del oficialismo universitario que competirán bajo el lema de Sumar Univerisidad.

Su propuesta se apoya en cinco ejes: auditorías sobre clínicas y hospitales para controlar las prestaciones facturadas, digitalización de procesos mediante tableros de control y recetas electrónicas, conformación de una red de prestadores de referencia encabezada por el Hospital Universitario, acuerdos con laboratorios para compras anticipadas de medicamentos y una mesa permanente de diálogo con los trabajadores del DAMSU.

Según explicó, el objetivo es recuperar el equilibrio financiero y posteriormente reducir los porcentajes de aportes que hoy realizan los afiliados.

Farrando y Estrella: reorganización y mejor gestión

Desde la lista Trayectoria y Renovación, Ismael Farrando y Jimena Estrella coincidieron en que el problema no puede explicarse únicamente por la pérdida de ingresos derivada del deterioro salarial.

"Evidentemente el tema de los salarios ha afectado sensiblemente el ingreso, porque es distinto el ingreso del 6% sobre un salario que está depreciado entre un 50 y 60% al que está actualmente. Pero hay un tema de gestión y de reestructuración también", sostuvo Farrando.

El candidato a rector planteó la necesidad de coordinar mejor los distintos organismos de salud de la universidad. "Necesitaremos reorganizar. Creo que debe haber una coordinación importante y seria entre todos los órganos de salud. Esa coordinación importa, importa la reasignación de los mejores recursos y no superponer actividades", afirmó.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente. Foto: Gentileza.

Además, propuso revisar gastos operativos para optimizar recursos y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario universitario.

Por su parte, Estrella, quien es secretaria de Desarrollo Económico en la Municipalidad de Las Heras, puso el foco en la gestión de los convenios con prestadores y en la ampliación de la red médica.

"La situación de estar deambulando en la ambulancia sin saber quién nos recibe no puede volver a pasar y eso tiene que estar público", remarcó.

También aseguró que existen médicos egresados de la UNCuyo dispuestos a atender afiliados de la obra social. "Hemos hablado con muchos médicos egresados de la universidad que están absolutamente dispuestos a recibir DAMSU. Eso es solamente cuestión de gestión, de reunirse y de pedir", expresó.

Ozollo propone mayor aporte de la Universidad

La fórmula de Proyecto Univerisad Abierta, integrada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé también ubicó al DAMSU entre las principales prioridades de una eventual gestión.

"El DAMSU hoy es una prioridad. Está virtualmente quebrado", aseguró Ozollo durante el debate.

El sociologo propuso avanzar hacia un sistema integrado de salud que articule la obra social, el Hospital Universitario y los distintos servicios médicos que posee la universidad. Además, planteó que la UNCuyo vuelva a realizar aportes presupuestarios para sostener financieramente a la entidad.

"Creemos que presupuestariamente la universidad debe volver a poner el porcentaje que ponían al DAMSU antes de las últimas reformas y no que el costo de la quiebra del DAMSU caiga en los trabajadores docentes y no docentes", sostuvo.

Dr. Javier Ozollo y la Mgter. Fernanda Bernabé. Dr. Javier Ozollo y la Mgter. Fernanda Bernabé encabezarán la lista de Proyecto Univerisdad Abierta.

Ozollo también defendió la necesidad de que la universidad intervenga activamente para revertir la situación financiera. "La universidad tiene que ponerse los pantalones largos para que el DAMSU no siga teniendo el déficit que tiene", afirmó.

En tanto, Bernabé adelantó que trabajan en una iniciativa para crear una red de farmacias vinculada a la obra social.

"Estamos trabajando con abogados para ver la posibilidad de generar una red de farmacias en el territorio", indicó la actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Univerisidad de Champañat .

García: la crisis es también consecuencia de una mala gestión

La candidata de Encuentro Plural, Adriana García, fue una de las más críticas respecto de la conducción que tuvo el DAMSU en los últimos años.

"Qué pasa con nuestro departamento médico asistencial, el DAMSU. No es solamente un problema de desfinanciamiento, es un problema de gestión", afirmó. Además, cuestionó la demora en reconocer públicamente la gravedad de la situación financiera de la obra social.

"No puede ser que recién en marzo de 2025 el directorio del DAMSU diga que estamos prácticamente en quiebra con un patrimonio neto negativo", sostuvo la exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras.

Adriana García - Ana Sisti UNCuyo La lista de Encuentro Plural que lleva como candidatas a Adriana García y a Ana Sisti.

Para García, si bien el deterioro salarial impactó directamente sobre los ingresos de la entidad, la situación actual responde también a decisiones administrativas. "La crisis es una consecuencia de una mala gestión", señaló.

Según explicó, la salida requerirá medidas urgentes de financiamiento combinadas con reformas estructurales y una mayor articulación entre las autoridades universitarias, el directorio y los trabajadores.

Su propuesta también contempla avanzar hacia una integración del sistema de salud universitario para optimizar recursos, reducir gastos y mejorar la eficiencia de las prestaciones.