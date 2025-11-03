Inseguridad: recuperaron un celular que le habían robado a una mujer y, por amenazas, debieron cerrar su local

Los ánimos están por demás caldeados entre los vecinos de las inmediaciones del asentamiento Güemes (Las Heras) . A tal punto que los responsables de una maderera ubicada en la zona debieron cerrar su local e irse del lugar luego de haber sufrido robos, agresiones y hasta recibido amenazas . Así lo confirmaron algunos vecinos del lugar consultados por Los Andes y quienes prefirieron mantener sus nombres en reserva.

"Hace unos días, en la parada del micro, dos chicos del asentamiento le robaron el celular y la cartera a una mujer . Los chicos que trabajan en la maderera vieron todo, salieron a defenderla, lograron reducir a los ladrones y recuperaron el teléfono y el bolso . Pero ahí nomás aparecieron los amigos y familiares de los ladrones. Volvieron con palos, cuchillos y le pegaron al dueño ", describió una de las vecinas de esa zona de Panquehua.

Durante los días posteriores, no cesaron los ataques -les rompieron las ventanillas y rayaron los autos a quienes habían defendido a la mujer- y hasta los amenazaron con que les incendiarían el galpón . Todo ello derivó en que el dueño del lugar debiera cerrar el comercio.

La Plaza Las Heras, en Panquehua, una de las zonas liberadas que denuncian los vecinos.

"Los malvivientes lograron lo que querían, pero este episodio no es aislado y es parte de una seguidilla de ataques que solemos sufrir quienes vivimos en la zona. Estamos cansados, no se puede seguir así y ya no sabemos qué hacer", destacaron los vecinos a Los Andes.

Entre la noche del lunes 27 de octubre y los primeros minutos del martes 28, una mujer esperaba el colectivo en la parada ubicada frente al asentamiento Güemes, en Panquehua (Las Heras). Repentinamente, dos chicos la abordaron y, tras amenazarla, le robaron su teléfono y su bolso .

"Todo eso fue visto por algunos de los trabajadores de la maderera, quienes se acercaron para ayudar a la mujer. Interceptaron a los ladrones, hubo algunos empujones, recuperaron el celular y se lo devolvieron a la mujer", describió una de las vecinas consultadas por Los Andes.

Tras lograr escaparse después del robo frustrado, los ladrones les avisaron a sus parientes -que también viven en el Güemes-. A los pocos minutos, estas personas regresaron a la escena para enfrentar a quienes habían reducido y golpeado a los jóvenes malvivientes.

Asentamiento Güemes 1 Vecinos del asentamiento Güemes denuncian constantes hechos de inseguridad. Captura web (Imagen ilustrativa)

"Como justo había unos móviles policiales, se fueron. Pero, minutos más tarde, regresaron con palos y cuchillos Tramontina, Le pegaron al dueño de la maderera y hasta le rompieron la camioneta a una chica que hace fletes", describieron los vecinos consultados.

Desde entonces, las amenazas han sido constantes al dueño de la maderera, quien -según les comunicó a los vecinos en las últimas horas- decidió cerrar sus puertas. Todo en pos de evitar nuevos ataques, ya reiterados durante la última semana. El hombre no volvió a abrir las puertas y ni siquiera contesta su teléfono.

Inseguridad constante

Más allá de lo puntual de este episodio, y que desencadenó en la decisión de un comerciante de cerrar las puertas de su comercio, los episodios de inseguridad son frecuentes en la zona. "Ya son una constante, todos los días hay algo. Tenemos que vivir presos en nuestros domicilios, entre rejas, con cercos eléctricos", describieron los vecinos.

El actual asentamiento Güemes comenzó a poblarse después del terremoto de 1985. Situado al costado del tendido de las viejas vías del tren, al comienzo -y con el fin de la circulación de los trenes- algunos vagones abandonados se convirtieron en precarias viviendas. Durante las últimas décadas, se abandonaron los vagones, pero varias familias levantaron sus humildes casas con chapas y otros materiales.

Asentamiento Güemes 2 Asentamiento Güemes, en Las Heras. Captura web (Imagen ilustrativa)

La zona roja, según resumen quienes viven en las inmediaciones, se encuentra en las manzanas comprendidas entre las calles Doctor Moreno, Víctor Hugo (o Avellaneda), San Martín y Maza, con epicentro en la emblemática y antigua Estación Panquehua. En las casas lindantes al asentamiento son una constante los robos en las casas, a las que los ladrones acceden tras descolgarse de los techos.

"Hay gente que se ha tenido que ir de acá y casas a la venta porque a quienes vivían allí los han amenazado con quemarles las casas. De hecho, cuando el Metrotranvía tenga que llegar hasta la zona va a ser otro tema, porque las vías pasan por donde viven estas personas", continuaron, preocupados, quienes viven en la zona.

A 20 metros del asentamiento se encuentra la primera parada del Metrotranvía, y allí la inseguridad es una constante. Los vecinos indicaron que la problemática viene ya desde hace varios años -incluso, décadas-, al tiempo que destacaron que necesitan una respuesta y acción urgente de parte del municipio.

"No podemos disfrutar siquiera de salir a la calle, porque estas personas son muy violentas", concluyeron.