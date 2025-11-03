Lanzan beneficio exclusivo para mendocinos: 20% descuento para ir a Buenos Aires con una aerolínea low cost

Se trata de un beneficio exclusivo, que anunciaron Almundo y Flybondi, en vuelos domésticos para residentes de la provincia de Mendoza.

Autoridades de la agencia de viajes Almundo anunció una alianza estratégica con la aerolínea low cost Flybondi, destinada a fortalecer la conectividad y el turismo nacional. En conjunto, las firmas brindarán un beneficio del 20% de descuento en viajes de cabotaje para residentes de las provincias argentinas, entre las que se encuentra Mendoza.

Así lo anunciaron hoy en conferencia de prensa. El evento contó con la presencia del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los viajes aéreos desde y hacia el interior del país, en pos de promover el turismo. El beneficio se encuentra disponible en las 180 tiendas que Almundo tiene en todo el país. En el caso de nuestra provincia está disponible en las tiendas de Mendoza Plaza Shopping, de Peatonal, del Portal Los Andes y de Lomas Plaza Comercial.

Cabe destacar que el descuento para los mendocinos aplica para la ruta Mendoza-Buenos Aires de Flybondi. Se puede optar solo por tramo de ida o bien tramos de ida y vuelta, y puede utilizarse en cualquier fecha sin restricciones de temporada. Además estará vigente para los vuelos que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cómo acceder al beneficio Para obtener el beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino de la ruta en el momento de la compra. Es decir, tendrán que presentar su DNI como comprobante.