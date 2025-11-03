Llega un frente frío con tormentas y alerta de granizo en Mendoza: así estará el tiempo este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura caerá más.

Temperatura para este martes 4 de noviembre en Mendoza.

Tras un lunes marcado por un combo meteorológico de viento Zonda y tormentas, este martes se espera en Mendoza un descenso de la temperatura con el ingreso de un frente frío y lluvias. Además, se prevén nevadas en la zona cordillerana, recomendando precaución en Alta Montaña.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “parcialmente nublado” este martes 4 de noviembre con descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 28°C y una mínima de 15°C, con vientos moderados del sudeste. Anticipan nevadas en la cordillera e ingreso de un frente frío.

En ese hilo, continuarán la condición de tormentas afectando zona Sur, Valle de Uco y zona Este hasta la madrugada del martes, mientras que no se descarta la caída de granizo.