4 de noviembre de 2025 - 00:23

Atención vecinos de Ciudad de Mendoza: descuentos de hasta el 30% para quienes estén al día con las tasas

El municipio lleva a cabo a un plan de alivio fiscal para sus ciudadanos. Se trata de importantes descuentos para quienes abonen la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz de forma anticipada.

Desde el municipio de la Ciudad de Mendoza anunciaron un esquema de beneficios para sus contribuyentes. Aquellos ciudadanos que estén al día con las tasas por servicio a la propiedad podrán obtener descuentos en el pago anual de 2026.

Se trata un plan de alivio de fiscal para los vecinos de Ciudad accedan a los beneficios que están previstos en el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026. En detalle, se otorgarán descuentos especiales a los contribuyentes que opten por el pago anual de la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz, cuyo vencimiento operará en enero de 2026.

Según informaron desde prensa del municipio capitalino, los beneficios serán los siguientes:

  • 10% de descuento para cada padrón municipal que, al 18 de diciembre de 2025, tenga cancelada la tasa devengada.
  • 10% de descuento adicional para quienes también la hayan tenido cancelada al 31 de diciembre de 2024.
  • Asimismo, los inmuebles destinados a servicios de alojamiento que cuenten con certificado vigente expedido por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) -o el organismo competente- podrán acceder a un beneficio extra del 10%.

Las personas que deseen ponerse al día con sus tasas, pueden acceder a este enlace para abonar: link.

