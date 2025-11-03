3 de noviembre de 2025 - 18:05

El país que relegó a Argentina y ganó el Campeonato Mundial de Carnes 2025 en Buenos Aires

Un sudamericano dio el batacazo en una de las categorías más competitivas del evento realizado en La Rural. La competencia reunió a las mejores muestras de carne de países como Argentina, Irlanda, Reino Unido, España y Brasil.

Campeonato Mundial de Carnes 2025 en La Rural, Buenos Aires.

Campeonato Mundial de Carnes 2025 en La Rural, Buenos Aires.

Foto:

Gentileza La Nación
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La primera edición del Campeonato Mundial de Carnes se llevó a cabo en Argentina y dejó una sorpresa inesperada: un corte peruano se llevó el oro en una de las categorías principales del certamen 2025. El evento reunió a productores de ocho países y consagró a los mejores bifes del mundo.

Leé además

El banco de horas es una herramienta que permite organizar las horas de trabajo de forma más flexible, buscando equilibrar productividad y descanso.

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo funciona en otros países

Por Redacción Economía
El auge de la construcción en seco impulsa el valor de la casa, reduciendo materiales y costos.

Cuánto cuesta construir una casa de 120 m² con materiales en seco en Argentina

Por Redacción Economía

El campeonato, organizado por el veterinario Luis Osvaldo Barcos -creador de la Escuela de Sommeliers de Carne- junto a Messe Frankfurt Argentina y la revista Americarne, se desarrolló en el predio de La Rural de Buenos Aires.

Perú fue la sorpresa del torneo mundial

Participaron representantes de países como España, Brasil, Uruguay, Perú e Irlanda, bajo la mirada de un jurado compuesto por 95 sommeliers de carne y 240 consumidores entrenados.

“Fue una jura a ciegas, nadie sabía de dónde provenía la muestra. Los criterios fueron tres: terneza, jugosidad y sabor”, explicó Barcos en una entrevista con La Nación.

En los resultados, Urien Loza, de La Negra Agropecuaria (Argentina), obtuvo el oro al Bife Ancho alimentado a grano, mientras que Quickfood SA, de Ricardo y Omar Bailo, ganó en la categoría Bife Ancho alimentado a pasto.

Sin embargo, la gran sorpresa fue el triunfo del productor peruano Alfonso Rebaza González, del establecimiento Emilio Cubas, que conquistó el oro al Bife Angosto alimentado a grano con una raza Criolla Peruana, un tipo de ganado de poca difusión que demostró un nivel de calidad excepcional.

“Fue la sorpresa de la noche”, reconoció Barcos.

image
El MIDAGRI y el SENASA celebraron la victoria de Perú en el Campeonato Mundial de la Carne, realizado en Buenos Aires.

El MIDAGRI y el SENASA celebraron la victoria de Perú en el Campeonato Mundial de la Carne, realizado en Buenos Aires.

Otros ganadores

El Frigorífico Las Piedras, de Uruguay, también fue premiado con el oro al Bife Angosto alimentado a pasto, mientras que Irlanda y el Reino Unido se destacaron con medallas de plata y bronce, consolidando la participación europea.

“Hubo ganadores de Argentina, Uruguay, Irlanda y Perú. Pero, más allá de los premios, esto posiciona a la carne argentina y a todo el sector en un plano mundial, con transparencia y rigor científico”, concluyó Barcos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Financial Times afirma que Estados Unidos analiza promover la dolarización en países y Argentina es uno de los candidatos.

El Financial Times afirma que Estados Unidos analiza promover la dolarización en países y Argentina es uno de los candidatos

Por Redacción Política
En Argentina, uno de cada 10 jóvenes de entre 25 y 30 años cuenta con un título universitario.

Educación: el revelador dato sobre cuántos jóvenes acceden a un título universitario

Por Verónica De Vita
La muerte ante la historia: San Martín, Rosas y Lavalle frente a su destino. Foto: Gentileza 

Lo que nadie sabe de la muerte de San Martín, Rosas y Lavalle, y su mensaje para la historia

Por Luciana Sabina
Luíz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, en Kuala Lumpur, Malasia. 

Los "súperpoderes" de "SuperTrump"

Por Claudio Fantini