Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que la mujer hizo antes de morir

En las imágenes, la conductora del auto se adelanta en doble línea amarilla en el camino internacional que une Mendoza con Chile. Era sanjuanina y tenía 38 años.

Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que hizo la mujer antes de morir

Se conoció el video que muestra la imprudente maniobra que hizo Noelia Emilce Valles, la mujer sanjuanina de 38 años que murió este domingo tras volcar con su auto en la ruta nacional 7.

Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, el trágico incidente sucedió a las 8.15 del domingo en el corredor internacional, a la altura del kilómetro 1.075, cuando un Chevrolet Spin volcó y dio varios tumbos tras perder el dominio, rumbo al este. A bordo del automóvil iban Noelia Emilce Valles (38) y un hombre de 39 años como acompañante.

La conductora, oriunda de San Juan, murió en el acto. En tanto, el restante ocupante fue asistido por traumatismos y trasladado al hospital Central.

Accidente vial con una persona fallecida en Luján. Fatal incidente en Ruta 7: una mujer de 38 años murió tras un vuelco Seguridad Mendoza Bomberos de Uspallata compartieron el video de la maniobra que el mismo auto realizó, minutos antes del choque, para adelantarse a un camión en un tramo de la RN 7 que tiene doble línea amarilla: justo antes de una curva.