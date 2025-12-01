1 de diciembre de 2025 - 10:30

Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que la mujer hizo antes de morir

En las imágenes, la conductora del auto se adelanta en doble línea amarilla en el camino internacional que une Mendoza con Chile. Era sanjuanina y tenía 38 años.

Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que hizo la mujer antes de morir

Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que hizo la mujer antes de morir

Foto:

Video | Gentileza - Bomberos de Uspallata
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Policía argentino quiso cruzar a Chile con 29 balas ocultas en su auto: sexto caso en el semestre

Policía argentino quiso cruzar a Chile con 29 balas ocultas en su auto: quinto caso en el semestre

Por Redacción Policiales
Encerrona al colectivo argentino en Chile

Sin autocrítica: el mensaje del gobierno de Chile tras la encerrona a argentinos y qué esperar para el verano

Por Redacción Policiales

Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, el trágico incidente sucedió a las 8.15 del domingo en el corredor internacional, a la altura del kilómetro 1.075, cuando un Chevrolet Spin volcó y dio varios tumbos tras perder el dominio, rumbo al este. A bordo del automóvil iban Noelia Emilce Valles (38) y un hombre de 39 años como acompañante.

La conductora, oriunda de San Juan, murió en el acto. En tanto, el restante ocupante fue asistido por traumatismos y trasladado al hospital Central.

Accidente vial con una persona fallecida en Luján.
Fatal incidente en Ruta 7: una mujer de 38 años murió tras un vuelco

Fatal incidente en Ruta 7: una mujer de 38 años murió tras un vuelco

Bomberos de Uspallata compartieron el video de la maniobra que el mismo auto realizó, minutos antes del choque, para adelantarse a un camión en un tramo de la RN 7 que tiene doble línea amarilla: justo antes de una curva.

Las imágenes generaron conmoción en las redes sociales y llamaron la atención en una época en la que el tránsito en Alta Montaña se incrementa por las vacaciones y los viajes a Chile.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1995484835633078356?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante los últimos meses, múltiples reportes audiovisuales dieron cuenta de las peligrosas maniobras que muchos conductores hacen en un camino tan complejo y ponen en riesgo a terceros.

Para repasar, el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional hubo tres muertos y cinco heridos en incidentes que tuvieron a mendocinos como protagonistas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ciudad balnearia de Chile que se queda sin plata: alerta para argentinos en las vacaciones de verano 2026

La ciudad balnearia de Chile que se queda sin plata: alerta para argentinos en las vacaciones de verano 2026

Por Redacción Sociedad
Paso de Agua Negra abierto: el horario para cruzar a Chile en 2025-2026 y cómo está el camino

Paso de Agua Negra abierto: el horario para cruzar a Chile en 2025-2026 y cómo está el camino

Por Redacción Sociedad
Accidente vial con una persona fallecida en Luján. 

Fatal accidente en Ruta 7: una mujer de 38 años murió tras un vuelco en Luján

Por Redacción Policiales
Vuelco en Ruta 7: un auto chocó contra una vaca que había quedado suelta tras el accidente de un camión jaula.

Vuelco en Ruta 7: un auto chocó contra una vaca que había quedado suelta tras el accidente del camión jaula

Por Enrique Pfaab