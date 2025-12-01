Policía argentino quiso cruzar a Chile con 29 balas ocultas en su auto: quinto caso en el semestre

Un nuevo caso de contrabando de municiones protagonizado por un ciudadano argentino se registró en el complejo chileno Los Libertadores. Esta vez, el involucrado es un policía de la provincia de Tucumán , quien fue sorprendido con casi 30 balas ocultas en su vehículo.

El medio trasandino Los Andes Online detalló que el hecho ocurrió la tarde del sábado pasado, cuando funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile fiscalizaron un automóvil con patente argentina en el que viajaban el conductor y su pareja. Durante la revisión, los agentes encontraron 29 municiones calibre 9 milímetros distribuidas en distintos sectores del vehículo, ninguna de ellas declarada.

Tras el hallazgo, el fiscal de flagrancia ordenó la detención del conductor, F. L. B., de 30 años , quien al ser identificado resultó ser miembro de la Policía de Tucumán. Fue puesto a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile y llevado a control de detención en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Los Andes.

En la audiencia de formalización, el fiscal Ricardo Reinoso Varas le imputó los delitos de tenencia ilegal de municiones y contrabando .

Si bien no solicitó medidas cautelares debido a que el imputado acreditó su condición de policía, elemento que el persecutor consideró para no pedir prisión preventiva u otra medida más gravosa, sí fijó una audiencia para enero con el objetivo de avanzar hacia un procedimiento abreviado o una salida alternativa. El tribunal dispuso además un plazo de seis meses para la investigación .

Una constante: los argentinos detenidos con armas y municiones que cruzan a Chile

El episodio de este sábado se suma a una serie de detenciones registradas en los últimos meses en los pasos fronterizos entre Argentina y Chile, donde ciudadanos argentinos, entre ellos dos policías y un exdiputado, fueron sorprendidos intentando cruzar armas o municiones sin declarar.

Fueron cinco casos en total desde julio, tal como informó en cada caso Los Andes.

22 de julio

Un policía de Santa Fe intentó ingresar a Chile vía Los Libertadores una pistola Bersa 9 mm, su cargador y 17 balas. Viajaba en un Fiat Cronos. El juez Daniel Alfredo Chaucón decretó como medida cautelar la prohibición de salir de Chile durante los cuatro meses de investigación.

31 de agosto

El exdiputado neuquino Eduardo Daniel Della Gáspera fue detenido en el paso Pino Hachado tras detectarse una caja con 50 cartuchos calibre .22 marca Orbea. La justicia chilena lo imputó por contrabando de municiones y violación a la ley de armas.

7 de septiembre

Un argentino domiciliado en Buenos Aires fue arrestado en Los Libertadores mientras viajaba en una casa rodante. Llevaba una pistola semiautomática Bersa con su cargador y siete balas calibre 9 mm ocultas en un compartimento. Alegó que el arma estaba registrada “para protegerse”.

25 de noviembre

Un médico de San Luis de 78 años, identificado como J. C. R., fue detenido en Los Libertadores cuando intentaba cruzar con 12 balas calibre .32 en una Toyota Hilux. También fue imputado por contrabando y porte ilegal de municiones.

29 de noviembre

Un policía tucumano intentó evadir al Servicio de Aduanas con 29 municiones calibre 9 mm que no habían sido declaradas como corresponde: zafó de medidas cautelares por su rol de servidor público.