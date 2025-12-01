1 de diciembre de 2025 - 09:23

Motociclista argentino se estrelló contra el asfalto y murió rumbo a Viña del Mar

Una nueva tragedia involucra a un conductor argentino que viajaba por Chile. Los detalles del caso.

Los Andes
Por Redacción Policiales

Un motocilista argentino de 61 años murió este domingo por la mañana en la ruta Troncal Sur, en la región de Valparaíso (Chile), luego de perder el control de su rodado y estrellarse violentamente contra el pavimento.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.20, cuando el hombre circulaba solo en dirección a Viña del Mar por la Ruta 60-CH, a la altura del kilómetro 98.

Según informó el prefecto de la Prefectura Marga Marga, coronel Jorge Guaita, por motivos que aún se investigan el motociclista perdió el dominio del vehículo, derrapó y cayó con fuerza sobre la calzada.

El impacto resultó fatal: pese a que automovilistas que pasaron por la zona dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, el hombre falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas, reportó el diario BioBio.

El fiscal de turno de Valparaíso dispuso que la investigación quede a cargo de la SIAT de Carabineros, unidad especializada en pericias de siniestros viales, con el fin de determinar las causas exactas del accidente y establecer si hubo factores externos que influyeran en la pérdida de control.

El episodio ocurre a pocos días del choque fatal en San Felipe, que dejó como víctimas fatales al odontólogo mendocino Víctor Venturín y su esposa Mónica Torres. Sus dos nietas, ambas menores de edad, fueron internadas en grave estado.

