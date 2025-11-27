Dónde queda el nuevo Falabella de Viña del Mar: más marcas y 2.700 m² de ropa, calzado y más

La multitienda abrió una segunda sucursal en esa zona de Chile con una propuesta renovada, nuevos servicios y una ubicación estratégica para los argentinos.

Abrió la nueva tienda Falabella en Espacio Urbano (Viña del Mar), al lado del Mall Marina

En una novedad de especial interés para los turistas argentinos, Falabella abrió este jueves su nueva tienda en Espacio Urbano 15 Norte de Viña del Mar, un espacio de más de 7.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles.

El local, ubicado al lado del Mall Marina (conectado por pasarela), incluye nuevas marcas y más variedad de indumentaria, calzado, juguetes, electrónica y más.

La segunda multitienda de Falabella de la ciudad balnearia -la histórica está en el centro de Viña, frente a la plaza Sucre- tiene 254 colaboradores directos y otros 100 externos, en su mayoría mujeres y vecinas de la zona, después de que 2.000 postulantes se presentaran para integrar el nuevo equipo.

Durante la inauguración realizada días atrás, Tomás Platovsky, gerente general de Falabella Chile, ponderó el volumen del proyecto y el mensaje que implica: "Es mucho más que un nuevo punto de venta; es una muestra concreta de nuestro compromiso con Viña del Mar y con toda la región. Significa empleo, crecimiento y desarrollo local, además de una experiencia moderna y cercana para nuestros clientes".

En tanto, la alcaldesa Macarena Ripamonti resaltó la historia de la marca en la ciudad y el impacto económico de la inversión: “Falabella ha sido parte importante de la historia comercial de Viña del Mar, desde aquella primera gran tienda en la plaza Sucre que muchos viñamarinos y porteños recuerdan con cariño. Por eso hoy me alegra tanto que esta nueva apuesta vuelva a poner a Viña en el centro".