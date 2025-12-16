Quini 6 de Navidad con $6.000 millones asegurados: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Llega el tradicional sorteo de Navidad en el Quini 6 por un pozo estimado de 10.000 millones de pesos, de los cuales $6.000 millones están asegurados como premio en la categoría "Siempre Sale".
Hay un pozo de hasta $10.000 millones en la Lotería de Santa Fe. ¿Dónde ver en vivo los resultados y ganadores?
Será el domingo 21 de diciembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios de Navidad en las distintas categorías del Quini 6.
Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.
“En estos últimos días entregamos más de 9 millones de dólares si hacemos la conversión, con los premios que salieron el domingo pasado en Reconquista, provincia de Santa Fe, de 8.850 millones de pesos, y el premio del miércoles en Curuzú Cuatiá en Corrientes, de 4.150 millones", dijo Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.
El domingo 21 de diciembre (sorteo N° 3.332), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.000 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
De ese total, $6.000 millones están asegurados como parte de "Siempre Sale": si no hay seis aciertos, alcanza con cinco del ticket.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.
Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.