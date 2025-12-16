Quini 6 de Navidad con $6.000 millones asegurados: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Llega el tradicional sorteo de Navidad en el Quini 6 por un pozo estimado de 10.000 millones de pesos , de los cuales $6.000 millones están asegurados como premio en la categoría "Siempre Sale".

Los secretos del vino mendocino que Shakira eligió y asoció a una emblemática canción: sorpresa en la bodega

El Quini 6 sortea un pozo de $5.000 millones: cuándo es y cómo jugar

Será el domingo 21 de diciembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios de Navidad en las distintas categorías del Quini 6.

Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

Con la Sole Pastorutti como estrella, el Quini 6 de Navidad entrega sí o sí $6.000 millones

Con la Sole Pastorutti como estrella, el Quini 6 de Navidad entrega sí o sí $6.000 millones

“En estos últimos días entregamos más de 9 millones de dólares si hacemos la conversión, con los premios que salieron el domingo pasado en Reconquista, provincia de Santa Fe, de 8.850 millones de pesos, y el premio del miércoles en Curuzú Cuatiá en Corrientes, de 4.150 millones", dijo Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.

El domingo 21 de diciembre (sorteo N° 3.332), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.000 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

De ese total, $6.000 millones están asegurados como parte de "Siempre Sale": si no hay seis aciertos, alcanza con cinco del ticket.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.000 millones en Navidad

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6 para Navidad

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones Sorteo del Quini 6 de Navidad LA

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.