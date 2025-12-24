24 de diciembre de 2025 - 07:57

El molesto aviso para Nochebuena que podría complicar el brindis: "Mirar al cielo"

Hay una advertencia por tormentas que podría aguar los festejos del 24 a la noche en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Además del intenso calor, el tiempo para esta Nochebuena anticipa buenas condiciones meteorológicas en Mendoza, pero hay un aviso por tormentas aisladas que podría modificar los planes de armar la mesa afuera.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con leve descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 20°C, la máxima rondará los 33°C en la tarde.

¿Y para la cena y el brindis? Entre las 22 y las 00 se espera que la temperatura se ubique entre los 26° y 24°C, haciendo más amena la noche.

La recomendación es armar la mesa más tarde que temprano para evitar exponer manteles, vajilla y comida al viento o a algún chaparrón aislado. "En general va a estar lindo el tiempo, creo que es un mesa afuera al menos en el 80, 90% de la provincia. Consejo:: armar la mesa más tarde que temprano", dijo García a Los Andes.

Las zonas con mayor probabilidad de verse afectadas son el este y sureste de la provincia y, en menor medida, el norte mendocino como Las Heras y Lavalle. En el Gran Mendoza la chance es baja y, de darse, sería de manera muy puntual.

Cómo estará el tiempo el jueves 25 de diciembre (feriado)

El pronóstico anticipa para el día de Navidad tiempo "muy caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 36°C. Ideal para quienes opten por la piscina o pasar el feriado al aire libre.

