Cae la temperatura en Mendoza y se esperan tormentas aisladas: así estará el tiempo en Nochebuena

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles con calor, a pesar de que baje la temperatura. En tanto, se espera una Nochebuena casi agradable, aunque en familia y con copas llenas para brindar es aún más llevadero. Sin embargo, los próximos días se anticipan máximas que rozarán los 38°C, ideales para disfrutar sumergidos bajo el agua.
Cómo estará el tiempo mañana
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con leve descenso de la temperatura y tormentas aisladas. No obstante, la máxima se mantendrá alta, en los 33°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados del sur. En la Cordillera indican poca nubosidad.
Jueves: gran aumento de la máxima
El jueves 25 se espera una máxima de 36°C y una mínima de 20°C, con vientos moderados del noreste. En tanto, se espera una jornada muy calurosa, además de nubosidad variable. El viernes subirá aún más la temperatura y rozará los 38°C, además de inestabilidad y tormentas durante la noche.