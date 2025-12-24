Transporte público: aunque baja su uso en el país, en Mendoza se mantiene y lo usa la mitad de la población

Un relevamiento hecho por un medio nacional dio cuenta de que el uso del transporte público muestra una disminución en la cantidad de pasajeros en los últimos años . Sin embargo en Mendoza señalan que, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, no ha sucedido lo mismo sino que por el contrario ha habido un aumento en relación a lo que ocurría hace una década y se han mantenido los últimos años pese al aumento del boleto y el contexto socioeconómico.

Luis Borrego, subsecretario de Transporte de la provincia dijo que aunque faltan unos días para terminar el 2025 ya saben que la demanda se ha mantenido en los mismos valores que los últimos 24 meses.

“Ronda aproximadamente las 200 millones de transacciones al año . Es más, el año pasado, 2024, tuvimos 208 millones de transacciones anuales. Y este año esperamos valores similares”, detalló.

“Es un valor muy importante entendemos nosotros, primero, porque ha ido creciendo con respecto a estadísticas históricas que teníamos, donde los valores estaban por debajo de los 150 millones de transacciones anuales”, resaltó en relación a lo que sucedía en la provincia en 2015 y 2016.

Según un relevamiento realizado y publicado por Infobae, hay un descenso en la cantidad de pasajeros de colectivos, trenes y subtes los últimos 15 años en Argentina. La publicación resalta que es un escenario que se repite en todo el país con una tendencia marcada y que se agudizó desde finales de 2023.

Apela a datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), para poner como ejemplo el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la cantidad de pasajeros transportados en noviembre pasado tuvo una caída de entre el 8% y el 22% con relación al mismo mes de 2023, dependiendo del día de la semana. El descenso es más sostenido los días hábiles.

El medio señala que al analizar qué pasó desde 2015, la reducción en la cantidad de pasajeros en transporte automotor fue mayor en CABA, con un 33% menos en diez años; de un 28% en la Provincia de Buenos Aires y de un 27% menos si se considera el AMBA.

En relación a esto último expresa que a nivel nacional, en 2025 hubo un descenso de 2% en relación a 2024, fue de 6% en relación a 2023 y hay un acumulado de 23% en el lapso de estos últimos 10 años.

Entre los argumentos que señalan como probable factor de incidencia está el aumento de las tarifas y la quita progresiva de subsidios estatales. En un contexto de bolsillos ajustados, es probable que las personas organicen sus traslados de manera tal de reunir actividades y viajar menos. Otro elemento que puede tener impacto en este escenario es el cambio en las formas de trabajo: la modalidad de teletrabajo que ha ganado terreno en las empresas además de un avance de los trabajos por cuenta propia de muchas personas que hacen que puedan desempeñar sus tareas desde el lugar donde se encuentren.

Se mantiene el uso del transporte público en Mendoza

A contramano de lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, el transporte público en Mendoza logró sostener su nivel de uso y se mantiene por encima de los 200 millones de transacciones anuales.

Borrego aceptó que este sostenimiento de la demanda se da en un contexto nacional adverso, marcado por la reducción de subsidios, de kilómetros recorridos y de unidades en circulación. “Eso no se ha visto en Mendoza. Acá la demanda se ha mantenido, y es algo que valoramos mucho”, afirmó.

Según explicó, uno de los factores centrales es la política provincial de sostener los subsidios y una tarifa accesible. “El transporte público es fundamental para la vida diaria de las personas, les da libertad de movimiento y llega a gran parte del territorio provincial, no solo al Gran Mendoza”, señaló. Cabe señalar que recientemente hubo dos aumentos del valor del colectivo, lo cual asegura que no ha tenido impacto en la demanda.

Los puntos a favor del transporte público en Mendoza

El subsecretario remarcó que, tras la caída registrada durante la pandemia, el sistema se recuperó rápidamente. “En 2023 llegamos al pico de demanda y en 2024 y 2025 se ha mantenido”, indicó. También vinculó este desempeño con mejoras en la calidad del servicio: incorporación de nuevos medios de pago, una flota con tres o cuatro años de antigüedad, unidades con GNC con mejor eficiencia económica y ambiental, información en tiempo real a través de aplicaciones y la extensión del Metrotranvía.

“Todas estas medidas hacen que la gente lo siga eligiendo, no solo porque es más económico que el transporte particular, sino por la mejora constante del sistema”, sostuvo.

En términos de usuarios, Borrego detalló que “por día viajan aproximadamente 300.000 personas únicas y, al mes, cerca de un millón de mendocinos utilizan el transporte público en algún momento”. y remarcó: “Es casi la mitad de la población de Mendoza, por lo que cualquier indicador sobre esta masa es muy representativo”.

Finalmente, destacó como puntos a favor el alcance territorial del sistema y el trabajo permanente de evaluación. “La red cubre de forma muy completa las zonas urbanas y suburbanas de la provincia. Desde la nueva licitación de 2019 se amplió muchísimo la cobertura, incorporando kilómetros que permitieron que el transporte llegue a casi todos los lugares de Mendoza”, concluyó.

Otro aspecto que destacó Borrego es que la gente elige mucho el metrotranvía porque es un servicio que valoran por su comodidad y, por sobre todas las cosas, porque su trazado y la coordinación con los semáforos permiten asegurar el horario.