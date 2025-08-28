Viajes con BNA+ en transporte público: hasta cuándo se puede ahorrar $120.000 por mes

Los usuarios del Banco Nación (BNA+) pueden abonar sus viajes en colectivo y metrotranvía escaneando un código QR desde la app en los validadores SUBE habilitados.

La promoción está vigente en el Gran Mendoza , San Rafael , Córdoba, Río Cuarto y la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acercar la banca digital a más personas y simplificar los pagos en Transporte público.

Con esta iniciativa, quienes utilicen BNA+ pueden acceder a viajes gratis o con reintegro , calculando un ahorro máximo de $120.000 por mes , considerando seis viajes diarios de $1.000 cada uno, cinco días a la semana durante cuatro semanas. Este cálculo aplica únicamente a pasajes urbanos y no incluye precios de media distancia ni servicios diferenciales.

Con la app BNA+ podés escanear el QR en los validadores SUBE y abonar tus viajes sin contacto ni efectivo.

Desde el Banco Nación informaron que la promoción es válida “en la República Argentina para pagos con QR desde la app BNA+ realizados únicamente en los validadores SUBE de las líneas de colectivo habilitadas” y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2025 . Además, aclararon que el tope de reintegro hasta 6 (seis) viajes por día, con un máximo de dos pagos con QR diarios por terminal SUBE habilitada.

El reintegro se acreditará automáticamente “dentro de los 30 días posteriores a la fecha del viaje en la cuenta monetaria asociada a la aplicación BNA+”. De esta manera, los usuarios pueden organizar sus recorridos diarios y maximizar los beneficios de la promoción, sin necesidad de efectivo.

Ya se puede pagar el colectivo con QR desde la app de Mercado Pago en Mendoza. La promoción permite hasta seis viajes diarios por terminal, con reintegros reflejados en 30 días. Mercado Pago

Líneas de colectivos habilitadas

En el Gran Mendoza, la promoción aplica a todas las siguientes líneas de colectivos:

511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520 A, 541, 542, 543, 544, 548, 571, 572, 573, 574, 575, 576 A, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 723, 724, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 830, 840, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 900, 904, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 920, 921, 925, 927, 928, 930, 931, 935, 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 950, 951, 955, 960, 965, 970, 984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 110, 120, 121, 125, 126, 130, 140, 150, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 221, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 250, 251, 252, 260, 261, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 330, 331, 350, 351, 352, 353, 354, 370, 371, 372, 373, 389, 390, 391, 400, 401, 402, 420, 421, 422, 440, 441, 442, 443, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 540, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570, 590, 591, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 651, 652, 653, 660, 661, 665, 670, 675, 676, 680, 697, 698, 801, 802, 803, 804, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 830, 840, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 900, 904, 905, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 920, 921, 925, 927, 928, 930, 931

Beneficios adicionales con tarjetas BNA y contactless

Además de los pagos con QR, los usuarios pueden acceder a descuentos usando tarjetas de débito y crédito del Banco Nación mediante tecnología contactless. Con tarjeta de débito Mastercard, los viajes tienen un 70% de descuento a cargo del banco, con un tope de reintegro de $4.000 por mes, mientras que la tarjeta de crédito Mastercard ofrece hasta 70% de descuento por viaje y la Visa crédito llega al 65%. Los reintegros se reflejan en la cuenta o en el resumen de tarjeta dentro de los 30 días posteriores a cada transacción.

Esta estrategia permite que los usuarios combinen distintas formas de pago y maximicen los beneficios, fomentando la digitalización en el Transporte público. Gracias a BNA+, es posible ahorrar hasta $120.000 por mes en viajes urbanos, sin incluir servicios de media distancia ni diferenciales, optimizando la movilidad y la economía personal.