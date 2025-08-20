A solo 2 horas de Buenos Aires, el pueblo con historia, tranquilidad y atardeceres únicos

Este sitio se convirtió en una de las opciones preferidas para viajes y turismo gracias a su laguna, su casco histórico y sus paisajes inolvidables. Chascomús atrae a familias, parejas y grupos de amigos que buscan tranquilidad cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

La Laguna de Chascomús es la más grande del sistema de encadenadas del río Salado y ofrece actividades como pesca, paseos en kayak, deportes náuticos y caminatas por su costanera.

El turismo rural también tiene un papel central: estancias, chacras y casas de campo invitan a disfrutar de la vida al aire libre con propuestas gastronómicas típicas de la región pampeana.

Chascomús no es solo naturaleza. Su centro histórico conserva edificios de gran valor patrimonial, como la Catedral Nuestra Señora de la Merced y el Teatro Brazzola , joyas arquitectónicas del siglo XIX.

Otro punto de interés es la Casa de Casco , convertida en museo y centro cultural, donde se puede conocer más sobre la vida de los antiguos habitantes.

image

Además, en el Museo Pampeano y el Parque de los Libres del Sur se recuerda la importancia de la ciudad en la historia argentina, ya que fue escenario de la Revolución de los Libres del Sur en 1839.

Entre los destinos preferidos para viajes educativos y familiares también se destaca el Museo Ferroviario, que rescata la memoria del ferrocarril en la provincia de Buenos Aires.

Vacaciones tranquilas y atardeceres inolvidables en Chascomús

Uno de los grandes atractivos de Chascomús son sus atardeceres sobre la laguna, considerados entre los más lindos de la provincia.

image

La combinación del agua calma, los colores del cielo y la silueta de los árboles forman postales que se volvieron características del lugar.

Para quienes buscan escapadas cortas, el pueblo ofrece: