Una encuesta revela que el 60% de los argentinos viven experiencias vergonzosas durante sus viajes

Las vacaciones son el momento más esperado por todos los viajeros argentinos … hasta que se quedan dormidos en el transporte público y aparecen a kilómetros de distancia de su parada o hasta que intentan hablar en otro idioma y terminan diciendo cualquier cosa y nadie los puede entender.

Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, realizó una encuesta acerca del perfil del viajero argentino, en la cual participaron 1000 viajeros argentinos y reveló los momentos más vergonzosos vividos por argentinos en sus viajes , y sí: el 63% de los viajeros argentinos confesó haber experimentado al menos una de estas situaciones.

Aunque muchas veces los desvíos en un viaje pueden parecer un problema, estos momentos son los más memorables. Muchos viajeros argentinos confiesan haber llegado a un destino que ni figuraba en su itinerario (15%) (¡y haberlo amado igual!). Porque sí, equivocarse de tren o seguir mal el mapa puede terminar siendo una postal inesperada del viaje.

Desde perder el horario de una excursión (10%) hasta improvisar con lo que había en la mochila tras olvidar algo esencial (11%) , cada percance se transforma en una historia.

“En cada viaje, además de paisajes inolvidables, también acumulamos experiencias que no siempre salen como esperábamos. Las situaciones embarazosas, por más incómodas que parezcan en ese momento, muchas veces se terminan transformando en los recuerdos más divertidos, amenos y alegres. En Booking.com celebramos también ese lado de viajar, esos momentos inolvidables e impredecibles que son los que hacen única cada vivencia” destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Cuando queremos decir A y decimos B

El 10% de los viajeros argentinos afirma haber querido ordenar un plato comunicándose por señas y haber recibido algo completamente distinto a lo esperado. Si tenemos en cuenta por regiones, los viajeros bonaerenses con casi un 25% los que más experimentaron esta situación

Cuando el GPS falla pero el destino te sorprende

Los desvíos inesperados que le ocurren al 15% de los viajeros argentinos, por más caóticos que parezcan, son parte del alma del viaje. Son aquellos momentos que salen de la rutina y conectan a los pasajeros con lo inesperado. En la zona del Centro del país (cordobeses, entrerrianos y santafesinos) junto a los viajeros del Gran Buenos Aires con (18%) son quienes confiesan haber planeado un destino y haber terminado en otro lugar diferente pero aún así disfrutando a montones.

Un tropezón no es caída

Hay un dato curioso entre los viajeros argentinos encuestados. Mientras que los hombres son los que más suelen subirse a un transporte equivocado durante sus vacaciones (9%), las mujeres son más propensas a tropezar sacándole una foto perfecta a un monumento (4%).

Si tenemos en cuenta la franja etaria que más se tropieza intentando capturar momentos perfectos, son los jóvenes entre 18 y 24 que hacen todo con tal de tomar la mejor foto para subir a sus redes sociales y compartir con su círculo de amigos.

Además, analizando por regiones, los viajeros argentinos provenientes de la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) son quienes más reconocen haber trastabillado mientras intentaban tomarle una foto a un monumento, terminando por golpear de lleno contra él (6%).