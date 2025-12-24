24 de diciembre de 2025 - 12:54

Viajes 100 bonificados con BNA+: hasta cuánto se pueden usar y el tope de reintegro en diciembre

El Banco Nación ofrece viajes en colectivo y subte con reintegro total pagando con QR desde BNA+, con un tope mensual y vigencia en diciembre.

El beneficio permite pagar el transporte público con QR desde BNA+ y recuperar el dinero del viaje en la cuenta.
Durante diciembre, el Banco Nación lanzó una promoción que permite pagar el transporte público con 100% de bonificación usando QR desde la app BNA+. El beneficio aplica a viajes en colectivo y subte, se descuenta del saldo en cuenta y luego se reintegra automáticamente.

La iniciativa, que rige del 1 al 31 de diciembre de 2025, tiene un tope de reintegro definido y alcanza a miles de líneas en todo el país. A continuación, los detalles clave para saber hasta cuánto se pueden usar los viajes y cómo funciona el beneficio.

Hasta cuánto se pueden usar los viajes y cuál es el tope de reintegro con BNA+

Los Viajes 100 bonificados con BNA+ se pueden usar durante todo diciembre, siempre que el pago se realice de manera presencial mediante QR desde la aplicación BNA+, utilizando saldo disponible en la cuenta. El beneficio se aplica exclusivamente en validadores SUBE de colectivos y molinetes de subte habilitados.

Pago BNA+.jpg

El tope de reintegro es de $12.000 por tarjeta, compartido entre ambos medios de transporte. Una vez alcanzado ese monto, los viajes posteriores ya no entran dentro de la promoción. El reintegro no es inmediato: el monto correspondiente a cada viaje se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

Todas las líneas de colectivo de Mendoza donde se puede usar BNA+ con reintegro

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una extensa red de líneas urbanas, metropolitanas y ramales especiales. Estas son las líneas habilitadas, ordenadas de menor a mayor:

  • Línea 100

  • Línea 101

  • Línea 110

  • Línea 120

  • Línea 121

  • Línea 125

  • Línea 126

  • Línea 130

  • Línea 140

  • Línea 150

  • Línea 200

  • Línea 201

  • Línea 202

  • Línea 203

  • Línea 204

  • Línea 205

  • Línea 206

  • Línea 207

  • Línea 208

  • Línea 221

  • Línea 230

  • Línea 232

  • Línea 233

  • Línea 234

  • Línea 235

  • Línea 236

  • Línea 240

  • Línea 241

  • Línea 242

  • Línea 250

  • Línea 251

  • Línea 252

  • Línea 260

  • Línea 261

  • Línea 270

  • Línea 271

  • Línea 272

  • Línea 273

  • Línea 274

  • Línea 275

  • Línea 276

  • Línea 277

  • Línea 278

  • Línea 279

  • Línea 280

  • Línea 281

  • Línea 282

  • Línea 283

  • Línea 284

  • Línea 285

  • Línea 286

  • Línea 287

  • Línea 288

  • Línea 289

  • Línea 290

  • Línea 291

  • Línea 292

  • Línea 293

  • Línea 294

  • Línea 295

  • Línea 296

  • Línea 297

  • Línea 298

  • Línea 299

  • Línea 300

  • Línea 301

  • Línea 302

  • Línea 303

  • Línea 304

  • Línea 305

  • Línea 309

  • Línea 310

  • Línea 311

  • Línea 312

  • Línea 313

  • Línea 314

  • Línea 315

  • Línea 316

  • Línea 317

  • Línea 320

  • Línea 330

  • Línea 331

  • Línea 350

  • Línea 351

  • Línea 352

  • Línea 353

  • Línea 354

  • Línea 370

  • Línea 371

  • Línea 372

  • Línea 373

  • Línea 389-390-391

  • Línea 400

  • Línea 401

  • Línea 402

  • Línea 420

  • Línea 421

  • Línea 422

  • Línea 440

  • Línea 441

  • Línea 442

  • Línea 443

  • Línea 461

  • Línea 462

  • Línea 463

  • Línea 464

  • Línea 465

  • Línea 466

  • Línea 467

  • Línea 481

  • Línea 482

  • Línea 483

  • Línea 484

  • Línea 485

  • Línea 486

  • Línea 487

  • Línea 488

  • Línea 511

  • Línea 512

  • Línea 513

  • Línea 514

  • Línea 515

  • Línea 516

  • Línea 517

  • Línea 518

  • Línea 520

  • Línea 521

  • Línea 522

  • Línea 523

  • Línea 524

  • Línea 525

  • Línea 530

  • Línea 531

  • Línea 532

  • Línea 533

  • Línea 534

  • Línea 535

  • Línea 540

  • Línea 541

  • Línea 542

  • Línea 543

  • Línea 544

  • Línea 545

  • Línea 546

  • Línea 547

  • Línea 548

  • Línea 549

  • Línea 550

  • Línea 551

  • Línea 552

  • Línea 553

  • Línea 554

  • Línea 555

  • Línea 556

  • Línea 557

  • Línea 558

  • Línea 559

  • Línea 560

  • Línea 561

  • Línea 562

  • Línea 563

  • Línea 564

  • Línea 570

  • Línea 571

  • Línea 572

  • Línea 573

  • Línea 574

  • Línea 575

  • Línea 576 A

  • Línea 590

  • Línea 591

  • Línea 600

  • Línea 601

  • Línea 602

  • Línea 603

  • Línea 604

  • Línea 605

  • Línea 606

  • Línea 607

  • Línea 608

  • Línea 609

  • Línea 610

  • Línea 611

  • Línea 612

  • Línea 613

  • Línea 620

  • Línea 625

  • Línea 630

  • Línea 635

  • Línea 640

  • Línea 645

  • Línea 650

  • Línea 651

  • Línea 652

  • Línea 653

  • Línea 660

  • Línea 661

  • Línea 665

  • Línea 670

  • Línea 675

  • Línea 676

  • Línea 680

  • Línea 697

  • Línea 698

  • Línea 700

  • Línea 701

  • Línea 702

  • Línea 703

  • Línea 704

  • Línea 705

  • Línea 706

  • Línea 707

  • Línea 708

  • Línea 709

  • Línea 710

  • Línea 711

  • Línea 713

  • Línea 714

  • Línea 715

  • Línea 720

  • Línea 721

  • Línea 722

  • Línea 723

  • Línea 724

  • Línea 729

  • Línea 730

  • Línea 731

  • Línea 732

  • Línea 733

  • Línea 734

  • Línea 735

  • Línea 736

  • Línea 737

  • Línea 738

  • Línea 739

  • Línea 740

  • Línea 745

  • Línea 746

  • Línea 747

  • Línea 748

  • Línea 749

  • Línea 750

  • Línea 751

  • Línea 752

  • Línea 753

  • Línea 754

  • Línea 757

  • Línea 758

  • Línea 759

  • Línea 760

  • Línea 761

  • Línea 762

  • Línea 763

  • Línea 764

  • Línea 765

  • Línea 766

  • Línea 767

  • Línea 769

  • Línea 770

  • Línea 771

  • Línea 772

  • Línea 773

  • Línea 774

  • Línea 775

  • Línea 776

  • Línea 777

  • Línea 778

  • Línea 779

  • Línea 780

  • Línea 781

  • Línea 782

  • Línea 783

  • Línea 784

  • Línea 785

  • Línea 786

  • Línea 787

  • Línea 788

  • Línea 789

  • Línea 790

  • Línea 791

  • Línea 792

  • Línea 793

  • Línea 794

  • Línea 795

  • Línea 796

  • Línea 797

  • Línea 801

  • Línea 802

  • Línea 803

  • Línea 804

  • Línea 810

  • Línea 811

  • Línea 812

  • Línea 813

  • Línea 814

  • Línea 815

  • Línea 816

  • Línea 817

  • Línea 818

  • Línea 819

  • Línea 820

  • Línea 821

  • Línea 823

  • Línea 824

  • Línea 825

  • Línea 830

  • Línea 840

  • Línea 850

  • Línea 852

  • Línea 853

  • Línea 854

  • Línea 855

  • Línea 856

  • Línea 857

  • Línea 858

  • Línea 859

  • Línea 860

  • Línea 861

  • Línea 863

  • Línea 864

  • Línea 865

  • Línea 866

  • Línea 867

  • Línea 868

  • Línea 869

  • Línea 870

  • Línea 871

  • Línea 872

  • Línea 875

  • Línea 876

  • Línea 877

  • Línea 878

  • Línea 880

  • Línea 881

  • Línea 882

  • Línea 883

  • Línea 884

  • Línea 885

  • Línea 886

  • Línea 887

  • Línea 888

  • Línea 889

  • Línea 890

  • Línea 891

  • Línea 892

  • Línea 893

  • Línea 894

  • Línea 896

  • Línea 897

  • Línea 898

  • Línea 900

  • Línea 904

  • Línea 905

  • Línea 910

  • Línea 911

  • Línea 912

  • Línea 913

  • Línea 914

  • Línea 915

  • Línea 916

  • Línea 917

  • Línea 920

  • Línea 921

  • Línea 925

  • Línea 927

  • Línea 928

  • Línea 929

  • Línea 930

  • Línea 931

  • Línea 932

  • Línea 935

  • Línea 936

  • Línea 937

  • Línea 938

  • Línea 940

  • Línea 941

  • Línea 942

  • Línea 943

  • Línea 944

  • Línea 945

  • Línea 946

  • Línea 947

  • Línea 950

  • Línea 951

  • Línea 955

  • Línea 960

  • Línea 965

  • Línea 970

  • Línea 984

  • Línea 985

  • Línea 986

  • Línea 987

  • Línea 988

  • Línea 990

  • Línea 991

  • Línea 992

  • Línea 993

  • Línea 995

  • Línea 996

  • Línea 997

  • Línea 1856

  • Línea 1873

  • Línea 1874

