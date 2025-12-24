Viajes 100 bonificados con BNA+: hasta cuánto se pueden usar y el tope de reintegro en diciembre

El Banco Nación ofrece viajes en colectivo y subte con reintegro total pagando con QR desde BNA+, con un tope mensual y vigencia en diciembre.

El beneficio permite pagar el transporte público con QR desde BNA+ y recuperar el dinero del viaje en la cuenta.

Durante diciembre, el Banco Nación lanzó una promoción que permite pagar el transporte público con 100% de bonificación usando QR desde la app BNA+. El beneficio aplica a viajes en colectivo y subte, se descuenta del saldo en cuenta y luego se reintegra automáticamente.

La iniciativa, que rige del 1 al 31 de diciembre de 2025, tiene un tope de reintegro definido y alcanza a miles de líneas en todo el país. A continuación, los detalles clave para saber hasta cuánto se pueden usar los viajes y cómo funciona el beneficio.

Hasta cuánto se pueden usar los viajes y cuál es el tope de reintegro con BNA+ Los Viajes 100 bonificados con BNA+ se pueden usar durante todo diciembre, siempre que el pago se realice de manera presencial mediante QR desde la aplicación BNA+, utilizando saldo disponible en la cuenta. El beneficio se aplica exclusivamente en validadores SUBE de colectivos y molinetes de subte habilitados.

Pago BNA+.jpg El tope de reintegro es de $12.000 por tarjeta, compartido entre ambos medios de transporte. Una vez alcanzado ese monto, los viajes posteriores ya no entran dentro de la promoción. El reintegro no es inmediato: el monto correspondiente a cada viaje se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

Todas las líneas de colectivo de Mendoza donde se puede usar BNA+ con reintegro En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una extensa red de líneas urbanas, metropolitanas y ramales especiales. Estas son las líneas habilitadas, ordenadas de menor a mayor: