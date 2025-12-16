Qué significa el color rosa de la tercera vela de la corona de Adviento y qué tiene que ver con la Navidad

Este elemento utilizado desde semanas antes de la llegada de la Navidad, simboliza la espera y la preparación para el nacimiento del niño Jesús.

Este es el significado de la vela rosa de la Corona de Adviento.

En muchas casas para esta época se hace presente la corona de Adviento que es un adorno en forma circular que está elaborado con ramas verdes y decorado con cuatro velas. El mismo tiene como fin marcar las semanas previas a la Navidad en la tradición cristiana.

Cada uno de los domingos de Adviento, se enciende una vela, simbolizando la espera y preparación para el nacimiento de Jesús. Su forma de circulo representa la eternidad y el amor infinito de Dios. Las ramas verdes son la esperanza y la vida.

En cuanto a las velas, pueden ser moradas, rosas o, en algunas tradiciones, blancas, cada una con un significado particular relacionado con la fe, la esperanza, la alegría y la paz.

¿Cuál es el significado de la vela color rosa antes de la Navidad? El color rosa de la vela del tercer domingo simboliza la alegría. Este domingo (el reciente pasado 14 de diciembre) es el Gaudete, palabra en latín que significa “regocijaos”. Se utiliza para marcar un momento de gozo en medio del tiempo de espera y preparación para la Navidad, destacando la cercanía de la celebración del nacimiento de Jesús.

Además, el rosa para los cristianos representa alegría porque deriva de la combinación del blanco (que significa pureza y celebración) y el morado (que indica penitencia y preparación).

Origen del término Adviento El término "Adviento" viene de “adventus”, expresión en latín que significa venida o llegada. El morado es el color característico utilizado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo. El Adviento tiene como objetivo avivar a los creyentes para la espera del Señor.