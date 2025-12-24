24 de diciembre de 2025 - 12:23

Rapiditas y pocos ingredientes: cómo armar una espectacular picada en fácil y en minutos

Con la masa de rapiditas y creatividad, es una manera distinta de armar una picada clásica, pero con presentación más canchera y mucho sabor.

picadita
Por Daniela Leiva

Hay planes que se arman sobre la marcha o simplemente tenés ganas de picar algo rico sin pasar horas en la cocina. Para esos momentos existe la picada exprés con masa de rapiditas, una opción práctica, versátil y muy argentina, que se adapta a lo que tengas en la heladera y se resuelve en pocos minutos.

Sin frituras, sin horno y sin complicaciones, la clave de esta receta está en usar las rapiditas como base. Se pueden servir enrolladas, cortadas en pinchos, en bocaditos o tipo wraps abiertos, y combinan perfecto tanto con fiambres como con quesos, verduras y huevos.

Es una manera distinta de armar una picada clásica, pero con presentación más canchera y mucho sabor. Además, rinde un montón y permite ofrecer variedad sin tener que preparar mil cosas distintas.

Podés armar versiones más frescas, más intensas o más suaves, según el público y la ocasión. Es ideal para llevar a una juntada, servir como entrada o resolver una cena informal acompañada de algo para tomar. Con pocos ingredientes y un poco de creatividad, se transforma en una opción rendidora, sabrosa y muy tentadora.

rapiditas

Ingredientes para la picada exprés con rapiditas

  • Masas de rapiditas

Cantidades aproximadas, ajustar según cuántas rapiditas uses

Para el relleno de jamón crudo

  • 100 g de jamón crudo
  • Rúcula fresca
  • 40 g de queso parmesano en láminas o rallado grueso
  • Tomates cherry

Para el relleno de salame

  • 100 g de salame en fetas
  • 150 g de queso crema
  • Queso Mar del Plata en fetas o cubos

Para el relleno de huevo

  • 2 huevos hervidos
  • 1 cucharada de queso crema
  • Aceitunas (verdes o negras, a gusto)

El paso a paso: cómo armar la picada de fiambres

Colocá las rapiditas sobre la mesada. Si querés, podés calentarlas apenas en una sartén seca para que estén más flexibles, pero no es obligatorio.

Relleno de jamón crudo

Distribuí hojas de rúcula sobre la rapidita, sumá el jamón crudo, el parmesano y algunos tomates cherry cortados a la mitad. Podés agregar un chorrito de aceite de oliva y pimienta.

Relleno de salame

Untá la base con queso crema, colocá las fetas de salame y agregá el queso Mar del Plata. Este relleno es más intenso y bien clásico de picada.

Relleno de huevo

Picá los huevos hervidos y mezclalos con el queso crema. Sumá aceitunas picadas y, si te gusta, un toque de pimienta. Distribuí la mezcla sobre la rapidita.

  1. Enrollá las rapiditas bien ajustadas y cortalas en rodajas tipo pinchos, o dejalas abiertas y cortalas en triángulos.
  2. Acomodá todo en una tabla o fuente grande, intercalando los distintos rellenos para que se vean bien variados.
  3. Serví de inmediato y disfrutá de una picada exprés, rica, práctica y perfecta para compartir sin vueltas.
