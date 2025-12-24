24 de diciembre de 2025 - 11:43

Ni en 22° ni en 25°: cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir bien y no resfriarse

Dormir con el aire demasiado frío o demasiado caliente afecta el descanso. La temperatura correcta evita resfríos y mejora la calidad del sueño.

Ni en 22° ni en 25° cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir bien y no resfriarse (2)
Por Andrés Aguilera

Dormir con el aire acondicionado encendido es casi inevitable durante las noches de calor en gran parte de Argentina. Sin embargo, configurarlo a temperaturas extremas puede provocar mal descanso, sequedad en las vías respiratorias y resfríos, además de aumentar el consumo eléctrico. Según especialistas en climatización y salud, existe un rango ideal que permite dormir bien sin afectar al organismo.

Por qué 18 °C es demasiado bajo para dormir

Programar el aire acondicionado a 18 °C durante la noche es uno de los errores más comunes.

Los médicos neumonólogos y clínicos advierten que este nivel de frío puede:

  • generar vasoconstricción durante el sueño,

  • resecar las mucosas de nariz y garganta,

  • favorecer irritaciones respiratorias,

  • provocar contracturas musculares.

Además, el cuerpo reduce su temperatura de forma natural al dormir, por lo que un ambiente excesivamente frío interrumpe los ciclos profundos del sueño.

Ni en 22° ni en 25° cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir bien y no resfriarse (3)

Por qué 26 °C puede no ser suficiente

Aunque 26 °C es una temperatura eficiente para el día, por la noche puede resultar insuficiente para conciliar el sueño, sobre todo en zonas con alta humedad.

Cuando el ambiente está pesado:

  • el sudor no se evapora correctamente,

  • aumenta la sensación térmica,

  • el descanso se vuelve superficial e interrumpido.

Esto explica por qué muchas personas sienten calor incluso con el aire encendido a esa temperatura.

La temperatura ideal para dormir bien

Según consensos médicos y recomendaciones técnicas, la temperatura ideal para dormir con aire acondicionado se ubica entre 23 °C y 24 °C.

Este rango:

  • acompaña la regulación térmica natural del cuerpo,
  • evita resecar el ambiente,
  • reduce el riesgo de resfríos,
  • mejora la calidad del sueño,
  • mantiene el confort sin frío excesivo.

En dormitorios, este rango suele ser el más equilibrado tanto para adultos como para niños.

Ni en 22° ni en 25° cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir bien y no resfriarse (1)

El rol clave del modo Sleep y la humedad

Los especialistas recomiendan activar el modo Sleep, ya que ajusta gradualmente la temperatura durante la noche y evita enfriamientos bruscos.

Además, en noches húmedas conviene usar:

  • modo Dry, o

  • aire a 23–24 °C + ventilador de techo, para reducir la humedad sin enfriar de más.

