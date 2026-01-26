¿El aire acondicionado no enfría? El sencillo truco para arreglarlo sin llamar al técnico

Antes de gastar dinero en una reparación, hay una revisión básica que puede hacer que el aire vuelva a enfriar y consuma menos energía.

En plena ola de calor, prender el aire acondicionado y notar que no enfría como antes es una de las situaciones más frustrantes del verano. Muchos piensan enseguida en una recarga de gas o en una falla costosa, pero técnicos en climatización coinciden en que, en la mayoría de los casos, el problema es mucho más simple.

El motivo más frecuente por el que el aire no enfría Según técnicos matriculados, la causa más común cuando un aire “anda pero no enfría” son los filtros sucios u obstruidos.

Con el uso continuo del verano, los filtros acumulan polvo, pelusa y partículas del ambiente que bloquean el paso del aire.

Cuando esto ocurre:

sale menos aire por la unidad interior,

el equipo tarda mucho más en enfriar,

el compresor trabaja forzado,

el consumo eléctrico aumenta. image El truco simple que puede solucionarlo El paso clave es limpiar los filtros, una tarea básica que no requiere herramientas ni conocimientos técnicos.