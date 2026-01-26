26 de enero de 2026 - 10:38

¿El aire acondicionado no enfría? El sencillo truco para arreglarlo sin llamar al técnico

Antes de gastar dinero en una reparación, hay una revisión básica que puede hacer que el aire vuelva a enfriar y consuma menos energía.

Por Andrés Aguilera

En plena ola de calor, prender el aire acondicionado y notar que no enfría como antes es una de las situaciones más frustrantes del verano. Muchos piensan enseguida en una recarga de gas o en una falla costosa, pero técnicos en climatización coinciden en que, en la mayoría de los casos, el problema es mucho más simple.

El motivo más frecuente por el que el aire no enfría

Según técnicos matriculados, la causa más común cuando un aire “anda pero no enfría” son los filtros sucios u obstruidos.

Con el uso continuo del verano, los filtros acumulan polvo, pelusa y partículas del ambiente que bloquean el paso del aire.

Cuando esto ocurre:

  • sale menos aire por la unidad interior,

  • el equipo tarda mucho más en enfriar,

  • el compresor trabaja forzado,

  • el consumo eléctrico aumenta.

image

El truco simple que puede solucionarlo

El paso clave es limpiar los filtros, una tarea básica que no requiere herramientas ni conocimientos técnicos.

Cómo hacerlo correctamente:

  • Apagá el aire acondicionado y desenchufalo.

  • Abrí la tapa frontal de la unidad interior.

  • Retirá los filtros plásticos.

  • Lávalos con agua corriente (sin detergentes fuertes).

  • Dejalos secar completamente.

  • Volvé a colocarlos y encendé el equipo.

En muchos casos, el aire recupera su capacidad de enfriar en minutos.

Cada cuánto conviene hacer esta limpieza

En verano, los especialistas recomiendan:

  • cada 15 días si el aire se usa todos los días,

  • una vez por mes si el uso es moderado,

  • con mayor frecuencia en casas con mascotas o mucho polvo.

Un filtro limpio mejora el rendimiento y alarga la vida útil del equipo.

image

Señales claras de que el problema eran los filtros

  • El aire sale débil.
  • El ambiente no baja de temperatura.
  • El equipo hace más ruido del habitual.
  • La factura de luz sube sin explicación.

Si después de la limpieza el problema persiste, recién ahí conviene llamar a un técnico para revisar gas, sensores o ventilador.

Un beneficio extra: menos consumo de energía

Filtros limpios no solo enfrían mejor:

  • reducen el consumo eléctrico entre 20% y 30%,

  • evitan sobrecalentamientos,

  • disminuyen el desgaste del compresor.

