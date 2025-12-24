Mal de ojo y empacho: el ritual ancestral que se transmite esta medianoche para cortar la envidia

Cada 24 de diciembre se abre un portal único para transmitir oraciones de sanación popular. Conocé cómo se hereda el "don" para curar el ojeo y el empacho.

Para muchos es "creer o reventar", pero en miles de hogares argentinos, la medianoche del 24 de diciembre no solo es para el brindis sino para perdurar un mítico ritual. Esta fecha representa un portal energético único en el año donde se transmiten los secretos para curar el mal de ojo, el empacho y las quemaduras.

El secreto de la medianoche: cómo se pasa el "don" Según la tradición popular, las oraciones de sanación solo pueden ser reveladas y memorizadas en dos momentos específicos: Nochebuena y Viernes Santo. Si se enseñan en otro día, la creencia dicta que el rezo pierde su efectividad.

El ritual suele ser íntimo: una abuela o madre -considerada la "maestra" o guardiana del saber- elige a un miembro de la familia por su sensibilidad o intuición. El aprendiz debe escuchar el rezo tres veces y memorizarlo exactamente para convertirse en el nuevo portador del legado.

image Qué es el mal de ojo y cómo hacer el ritual para revertirlo Aunque no tiene aval científico, el "mal de ojo" es visto como una energía pesada generada por envidias o miradas fuertes que afecta principalmente a niños. Los síntomas típicos incluyen dolor de cabeza, llanto inconsolable y pesadez detrás de los ojos.

image Para comprobarlo, el método más famoso es el de las gotas de aceite en agua: si el aceite se expande o forma una raya, se confirma que la persona está ojeada. Como escudo preventivo, los expertos en cultura popular recomiendan el uso de la clásica cinta roja en la muñeca o el tobillo para desviar las malas vibras.

Esta “medicina" funciona como un fuerte elemento de cohesión familiar, donde la fe y el deseo de ayudar al otro son los motores principales de la cura.