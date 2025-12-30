Tormentas en Mendoza: crecen los caudales de ríos y zanjones ante abundantes lluvias en alta montaña

Este martes las fuertes tormentas se volvieron protagonistas afectando a distintas zonas de la provincia de Mendoza , como habían anticipado las distintas alertas meteorológicas para la jornada. Además, persiste el calor acompañado de una intensa humedad.

Una de las zonas más afectadas es la de alta montaña, donde en Potrerillos se registraron fuertes lluvias pasado el mediodía, situación por la cual aumentaron los caudales de los ríos y arroyos. En este marco, se registró un gran caudal de agua en el badén que conecta hacía la zona de Las Vegas, lo que provocó complicaciones en la transitabilidad.

Ante esta situación, Vialidad Mendoza dispuso el corte total para todo tipo de vehículos de la Ruta Provincial 89 ante la fuerte creciente de agua en la zona conocida como los tres badenes. En el lugar trabaja personal de Vialidad y luego de algunas horas lograron normalizar la situación y habilitaron el tránsito. Piden extrema precaución a la hora de circular en caminos de alta montaña.

Esta situación se replicó luego en el Gran Mendoza, donde se observó una precipitación moderada en algunos departamentos y donde se vieron afectados el zanjón de Los Ciruelos y el zanjón Frías , que registraron un gran caudal de agua.

En un video grabado por un vecino, se puede observar el gran cantidad de agua que cubrió más de la mitad del zanjón que divide Las Heras de Ciudad.

Defensa Civil había anunciado en las primeras horas del día que el fenómeno podría arrancar en el oeste del Gran Mendoza y trasladarse luego al Gran Mendoza, Valle de Uco y Este provincial, "simultáneamente en San Rafael".

Para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas en la noche:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", precisa el SMN.

Qué se espera para los próximos días

El miércoles 31 seguirá con altas temperaturas. Recomendación clave: armar la mesa adentro para el brindis de Año Nuevo. "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera", indica el pronóstico para mañana, con una mínima de 22°C y una máxima de 37°C.

El jueves, primer día del 2026, estará "muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera". La máxima alcanzará los 38°C.