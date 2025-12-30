Buscan a una mujer que fue arrastrada por el caudal de agua en el zanjón de Los Ciruelos

Ante las intensas tormentas que se producen este martes en Mendoza , una mujer en situación de calle que se encontraba descansando en el zanjón de Los Ciruelos fue arrastrada por el gran caudal de agua.

Como estaba previsto en los pronósticos, durante las primeras horas de la tarde, las tormentas aumentaron en la zona de alta montaña, provocando un notable aumento en el flujo de zanjones y arroyos.

Alrededor de las 14:30, se activó una alerta de emergencia tras el reporte de una mujer desaparecida en las inmediaciones de las calles Alpatacal y Houssay , en el Zanjón de Los Ciruelos . La víctima, una mujer de aproximadamente 50 años, se encontraba en situación de calle y residía en la zona del zanjón cuando fue arrastrada por la fuerte creciente provocada por las recientes tormentas.

Según el relato de los testigos que presenciaron el hecho, el aumento del caudal fue tan repentino y potente que la mujer no pudo ser auxiliada antes de ser desplazada hacia el Canal Cacique Guaymallén . Una de las testigos informó que el último avistamiento de la víctima ocurrió en la intersección de las calles Guido Spano y Ballofet , donde se la vio pasar siendo llevada por la corriente.

Ante la gravedad de la situación, se ha desplegado un amplio operativo que incluye al Personal Policial de la Comisaría 6°, el Cuartel Central de Bomberos y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Heras.

Las autoridades han organizado el rastrillaje en seis grupos estratégicos distribuidos en puntos clave del trayecto del agua. A pesar de los esfuerzos y de que la búsqueda se ha extendido hasta la zona del Camping El Pinar, aún no logran dar con la víctima.

El Ayudante Fiscal Dr. Gorelic ha quedado a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes, a la espera de cualquier novedad sobre el paradero de la femenina.

Además, fuentes de bomberos aseguraron que un hombre habría sido arrastrado por el fuerte caudal. "Cuando el camión llegó a la zona de la situación, nos avisan que también habría caída un masculino", expresó Roberto Peña, jefe de Bomberos Voluntarios de Las Heras. "Se esta trabajando con Bomberos de Guaymallén, donde hay expertos en rescate de aguas rápidas. Si viene algún cuerpo se van a tirar al agua para rescatarlo".