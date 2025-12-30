Durazno: arranca una nueva cosecha con expectativas de mejora en los precios y recuperar mercados

Esta temporada, se cosecharían en Mendoza 105.436 toneladas de durazno para industria . El dato surge del relevamiento realizado por la Dirección de Agricultura , dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería (del Ministerio de Producción ). Desde el sector productivo esperan un repunte de los precios y recuperar mercados.

Esta semana se difundió el pronóstico de cosecha de durazno para industria correspondiente a la campaña 2025/26. El informe inicial planteaba una producción total estimada en 110.685 toneladas, lo que se encuadra dentro del volumen promedio.

Sin embargo, el cálculo surgió de datos obtenidos a partir de diversos monitoreos de floración, realizados entre fines de agosto y principios de octubre. Y en diciembre se registraron varias tormentas en el oasis Sur , que provocaron daños en las plantaciones de durazno para industria.

Luego de revisar las imágenes de radar de las tormentas de granizo y de superponerlas con la superficie cultivada, desde la cartera de Producción estimaron que la contingencia del 20 de diciembre afectó unas 274 hectáreas de durazno . Analizando la producción promedio de la zona Sur, se calculó que la pérdida sería de 5.249 toneladas .

Teniendo en cuenta este último dato, la producción esperada para esta temporada sería de 105.436 toneladas de durazno para industria (en lugar de las 110.685 previstas en un primer momento).

Cosecha promedio

“Los pronósticos de cosecha para la campaña 2025/2026 estiman un volumen de 105 mil toneladas de durazno para industria, si consideramos el impacto negativo que pueda haber generado la fuerte tormenta que afectó la Zona Sur el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, estos datos reflejan un año de producción promedio, con estabilidad en las expectativas del sector”, señaló Alfredo Draque, director de Agricultura de la provincia.

Carlos Dávila Hinojosa, productor e integrante de la Federación del Plan Estratégico Durazno para Industria (Fepedi), detalló que, en el Valle de Uco, la zona que concentra el 57% de la producción provincial de esta fruta, la afectación por heladas y por tormentas fue mínima.

Explicó que recién están comenzando la cosecha de las variedades más tempranas y que se ha producido un adelantamiento de la maduración de una semana, con respecto a la fecha habitual. Pero advirtió que las tareas se complican por el feriado de Año Nuevo, en una semana muy calurosa y la fruta no espera.

Dudas sobre la calidad

El también presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) detalló que seguramente habrá problemas de calidad, por el impacto del aumento en el costo del capital de trabajo. Precisó que los productores, en la temporada pasada, recibieron prácticamente la mitad del precio que había recibido en la 2023-2024.

Esta disminución, comentó, fue explicada por el sector industrial por el hecho de que en 2023 algunos mayoristas acumularon stock, porque se especulaba con una suba de precios que no ocurrió. Eso hizo que el año pasado sobraran latas de durazno y el valor de la materia prima se desplomara.

Sin embargo, los productores han tenido un incremento un poco por debajo del 30% en las labores culturales, como poda, raleo y fertilización. También han seguido aumentando el combustible y la energía, que es un aspecto central, porque, salvo las fincas que tienen derecho a riego, la mayoría riega con perforaciones y bombas, que utilizan electricidad.

Dávila Hinojosa señaló que la baja en el precio del durazno, sumado al aumento de los costos, genera un contexto complejo, porque no todos han podido desarrollar las tareas que determinan la calidad del producto. Y ese impacto se traslada a la industria, porque caen los rindes de kilos por lata.

Perspectivas

Pese a este panorama, desde el sector tienen buenas perspectivas, vinculadas con las exportaciones. El productor indicó que este año se vendió un poco más de durazno al exterior y que se está intentando aumentar la colocación de producto en otros países. Puntualmente, en México, que es un mercado muy importante para el durazno en lata y en donde se está pidiendo la ampliación del cupo existente.

Asimismo, se aguarda que el crecimiento proyectado de la economía en 2026, en torno al 5%, se traduzca en una recuperación del poder adquisitivo de los argentinos y que incremente un poco el consumo.

Por otra parte, mencionó que hay expectativas de que esta temporada el precio repunte, porque el dólar se va a ir ajustando mensualmente al ritmo de la inflación, lo que da un horizonte de mayor competitividad, pensando en la exportación.

Dávila Hinojosa sumó otro aspecto relevante, “el gran desafío que tiene la industria” y que se relaciona con desarrollar acciones que generen preferencia por el durazno en lata en lugar de otros postres, como el helado, que antes se consumía sólo en verano y ahora todo el año. “Teniendo en cuenta que el 80% de los que se produce en Argentina se consume en el mercado interno”, resaltó.

Profundizando esta idea, detalló que el durazno se puede usar en ensaladas o para preparar un aperitivo con queso azul, más allá del tradicional postre servido con dulce de leche, crema o solo. Difundir estas opciones es, consideró, la tarea que deben abordar desde la Federación del Plan Estratégico Durazno para Industria (Fepedi), que integran los productores, las cámaras -como la Cafim (Cámara de Fruta Industrializada de Mendoza) y el Gobierno provincial.

Distribución y características de la producción

El pronóstico de cosecha de durazno 2025/26 permitió conocer que el 57% (63.367 toneladas) de la producción se concentra en el Valle de Uco, mientas que le sigue la zona Sur, con el 30% (32.655 toneladas) del total. En tanto, las zonas Este y Norte, combinadas, concentran el 13% (14.663 toneladas).

Alfredo Draque, director de Agricultura de la provincia, destacó la importancia de contar con este tipo de herramientas para fortalecer la gestión productiva. “Tener un pronóstico de cosecha sólido permite a productores e industriales disponer de información concreta para la formación de precios y la planificación de la campaña. Estas herramientas se suman a otras acciones del gobierno destinadas a apoyar al sector en momentos clave del ciclo productivo”, mencionó.

La caracterización productiva se basó en datos obtenidos de diversos relevamientos realizados entre fines de agosto y principios de octubre, con una frecuencia de dos visitas semanales. Se siguió la evolución de tres cuarteles por variedad y zona. Como resultado, se evaluaron 1.518 árboles y se midieron 25.300 frutos.

El informe también incluyó un análisis de parámetros como peso y diámetro. La fruta grande (mayor de 57,1 mm) puede ser destinada a fruta en mitades para latas y representa el 72% del total estimado de producción, es decir 79.693 toneladas. En tanto, la fruta chica (menor de 57,1 mm) sería el 28% de la producción total, unas 30.992 toneladas, que se puede destinar a pulpa.

Otro dato de relevancia que se desprende tiene que ver con la cantidad de frutos que se obtiene por cada hectárea cultivada con duraznos. Las zonas con mayor densidad de frutos son la zona Norte (254.977 Un) y Valle de Uco (185.469 Un). Le siguen Zona Sur, con un total de 168.106 frutos por hectárea, y Zona Este, con 164.992.