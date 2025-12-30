Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 31 de diciembre

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.485 en Banco Nación. Mismo precio que abrirá el último día del año. El contexto económico del país en el mercado internacional no vive buenos días, ya que las reservas en Wall Street cayeron a poco tiempo de terminar el año. Qué se estima para 2026.
Precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de todos los bancos del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 31 de diciembre
Banco Nación: $1.485
Banco Galicia: $1.475
Banco BBVA: $1.475
Banco Santander: $1.480
Banco Ciudad: $1.485
Banco Patagonia: $1.480
Banco Macro: $1.489
Banco Hipotecario: $1.485
Banco Supervielle: $1.481
Banco Credicoop: $1.480
Banco Piano: $1.475
Banco Comercio: $1.470
ICBC: $1.485
Brubank: $1.480
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El cierre del año encontró a los activos argentinos bajo presión en Wall Street y con un impacto directo sobre las reservas internacionales, en un contexto financiero marcado por tensiones de liquidez y movimientos bruscos en las tasas de interés. La fuerte demanda de dinero llevó a que las cauciones a un día alcanzaran un pico de 120% anual, una señal de estrés puntual en el sistema, combinada con una mala jornada en los mercados estadounidenses y un derrumbe del oro del 4,4%, factor que golpeó de lleno el valor de las reservas del Banco Central.
Durante la penúltima rueda, los inversores se movieron como si ya fuera enero y como si la banda superior del tipo de cambio estuviera ubicada más arriba. El Banco Central permitió que las tasas subieran, priorizando que el freno del dólar se diera de manera natural y no a través de una intervencióndirecta. En el equipo económico consideran que estos picos de tasa son transitorios y explican que se dieron cerca del cierre, en momentos de bajo volumen. Si se observa el promedio de la jornada, la tasa se ubicó en 33,2%.
El dólar mostró una demanda elevada en el mercado mayorista, donde se operaron USD 902 millones, el tercer volumen más alto desde la asunción de Javier Milei. A ese nivel de actividad aportaron las liquidaciones de exportaciones energéticas, emisiones de Obligaciones Negociables y compras anticipadas de bancos que buscaron evitar la congestión típica del último día hábil para aumentar la Posición Global en Moneda Extranjera.
Ante este escenario, el Tesoro debió vender divisas para evitar que la cotización superara la banda cambiaria. Como resultado, el dólar cerró con un alza de 4,50 pesos (+0,3%) a $1.457. Parte de las compras realizadas por los bancos podría regresar a las reservas cuando se definan las posiciones de fin de mes.
Asimismo, las reservas sufrieron el impacto de la caída del 4,4% del oro y de los encajes bancarios, lo que derivó en una baja de USD 1.718 millones hasta USD 41.892 millones. En contraste, los bonos soberanos mostraron leves avances de 0,6%, lo que permitió que el riesgo país descendiera 4 unidades (-1,6%) hasta 571 puntos básicos. Para la última rueda del año, el mercado seguirá atento a la demanda de dólares y a la evolución de las tasas de reserva.