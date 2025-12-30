Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 31 de diciembre

El dólar oficial para la venta minorista cotiza este martes a $1.485. Conocé el precio de los distintos bancos para el último día del año.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.485 en Banco Nación. Mismo precio que abrirá el último día del año. El contexto económico del país en el mercado internacional no vive buenos días, ya que las reservas en Wall Street cayeron a poco tiempo de terminar el año. Qué se estima para 2026.

dólar miércoles 31 diciembre WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de todos los bancos del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 31 de diciembre Banco Nación: $1.485

$1.485 Banco Galicia: $1.475

$1.475 Banco BBVA: $1.475

$1.475 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.485

$1.485 Banco Patagonia: $1.480

$1.480 Banco Macro: $1.489

$1.489 Banco Hipotecario: $1.485

$1.485 Banco Supervielle: $1.481

$1.481 Banco Credicoop: $1.480

$1.480 Banco Piano: $1.475

$1.475 Banco Comercio: $1.470

$1.470 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.480 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El cierre del año encontró a los activos argentinos bajo presión en Wall Street y con un impacto directo sobre las reservas internacionales, en un contexto financiero marcado por tensiones de liquidez y movimientos bruscos en las tasas de interés. La fuerte demanda de dinero llevó a que las cauciones a un día alcanzaran un pico de 120% anual, una señal de estrés puntual en el sistema, combinada con una mala jornada en los mercados estadounidenses y un derrumbe del oro del 4,4%, factor que golpeó de lleno el valor de las reservas del Banco Central.

Durante la penúltima rueda, los inversores se movieron como si ya fuera enero y como si la banda superior del tipo de cambio estuviera ubicada más arriba. El Banco Central permitió que las tasas subieran, priorizando que el freno del dólar se diera de manera natural y no a través de una intervención directa. En el equipo económico consideran que estos picos de tasa son transitorios y explican que se dieron cerca del cierre, en momentos de bajo volumen. Si se observa el promedio de la jornada, la tasa se ubicó en 33,2%.

El dólar mostró una demanda elevada en el mercado mayorista, donde se operaron USD 902 millones, el tercer volumen más alto desde la asunción de Javier Milei. A ese nivel de actividad aportaron las liquidaciones de exportaciones energéticas, emisiones de Obligaciones Negociables y compras anticipadas de bancos que buscaron evitar la congestión típica del último día hábil para aumentar la Posición Global en Moneda Extranjera.