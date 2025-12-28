28 de diciembre de 2025 - 08:49

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 29 de diciembre

El precio del dólar para la venta minorista cerró una semana estable, con un precio a $1.475. Conocé cómo abrirá este lunes.

dólar lunes 29 diciembre

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Comienza la última semana del año y el dólar oficial para la venta minorista amanecerá este lunes al mismo precio que cerró el pasado viernes. Además, en el contexto económico del país se esperan los próximos datos de la inflación de diciembre, donde cerraría el porcentaje anual más bajo de los últimos 8 años.

Leé además

La escala salarial de enero fija nuevos montos por hora y por mes para todas las categorías del servicio doméstico.

Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

Por Melisa Sbrocco
Prex es la app de los argentinos para pagar en Chile: se evita el 30% de recargo y sale más barato

La app de los argentinos para pagar en Chile: se evita el 30% de recargo y sale más barato

Por Redacción Economía
dólar lunes 29 diciembre

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 29 de diciembre

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.475
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.475
  • Banco Ciudad: $1.475
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.474
  • Banco Credicoop: $1.475
  • Banco Piano: $1.475
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.475

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

A pocos días de cerrar el año, la inflación en Argentina transita el cierre con un proceso distinto de desaceleración en comparación con los 8 últimos años anteriores.

Entre enero y noviembre, el índice de precios acumuló 27,9% y, aun considerando que diciembre registre una suba ubicada entre 2,5% y 2,8%, la variación anual se mantendría por debajo del 32%.

En el primer año de la actual administración, el Gobierno logró una reducción destacada sobre el ritmo inflacionario anual, que pasó del 211,4% en 2023 al 117,8% en 2024. Ese ajuste se produjo con una contracción relativamente acotada de la actividad, ya que el PBI cayó 1,7% en el acumulado anual, pero hacia el cierre de ese período ya se observaba una recuperación, con un crecimiento trimestral del 1,4%. Esa combinación de menor inflación y señales incipientes de rebote económico sentó las bases para el proceso de 2025.

A lo largo de este año, la inflación mostró una tendencia moderada, aunque con algunos repuntes mensuales. El registro más elevado fue el de marzo, con 3,7%, y desde mayo se observó una leve aceleración vinculada principalmente a los ajustes en tarifas de servicios públicos, una decisión orientada a recortar subsidios y ordenar las cuentas fiscales. Desde noviembre, el aumento en los precios de la carne también sumó presión. En sentido contrario, la mayor apertura de importaciones contribuyó a contener los valores en rubros como textiles, indumentaria, calzado y electrodomésticos.

dólar lunes 29 diciembre

De cara a 2026, el presupuesto (aprobado en el Senado) proyecta una inflación del 10,1%, aunque se trata de una estimación elaborada en septiembre que hoy luce desactualizada. El mismo documento contemplaba un dólar de $1.423 hacia fin de año, mientras que el esquema de bandas ajustadas por inflación ya anunciado fija un techo de $1.565 para fines del mes próximo. Esta estimación pasada sugiere que las proyecciones deberán revisarse a la luz del nuevo marco cambiario y monetario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Resultados y ganadores del Quini 6

Quini 6: los 22 ganadores del sorteo del 24 de diciembre y sus 6 números de la suerte

Por Redacción Sociedad
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este viernes 26 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 26 de diciembre

Por Redacción Economía
Dólar hoy: a cuánto cotizó este martes 23 de diciembre.

Dólar hoy: el oficial se mantiene estable y cierra a $1.475 sin sobresaltos antes de Navidad

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Por Redacción Economía