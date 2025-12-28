Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 29 de diciembre

Comienza la última semana del año y el dólar oficial para la venta minorista amanecerá este lunes al mismo precio que cerró el pasado viernes. Además, en el contexto económico del país se esperan los próximos datos de la inflación de diciembre, donde cerraría el porcentaje anual más bajo de los últimos 8 años.

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

A pocos días de cerrar el año, la inflación en Argentina transita el cierre con un proceso distinto de desaceleración en comparación con los 8 últimos años anteriores .

Entre enero y noviembre, el índice de precios acumuló 27,9% y, aun considerando que diciembre registre una suba ubicada entre 2,5% y 2,8% , la variación anual se mantendría por debajo del 32% .

En el primer año de la actual administración, el Gobierno logró una reducción destacada sobre el ritmo inflacionario anual, que pasó del 211,4% en 2023 al 117,8% en 2024. Ese ajuste se produjo con una contracción relativamente acotada de la actividad, ya que el PBI cayó 1,7% en el acumulado anual, pero hacia el cierre de ese período ya se observaba una recuperación, con un crecimiento trimestral del 1,4%. Esa combinación de menor inflación y señales incipientes de rebote económico sentó las bases para el proceso de 2025.

A lo largo de este año, la inflación mostró una tendencia moderada, aunque con algunos repuntes mensuales. El registro más elevado fue el de marzo, con 3,7%, y desde mayo se observó una leve aceleración vinculada principalmente a los ajustes en tarifas de servicios públicos, una decisión orientada a recortar subsidios y ordenar las cuentas fiscales. Desde noviembre, el aumento en los precios de la carne también sumó presión. En sentido contrario, la mayor apertura de importaciones contribuyó a contener los valores en rubros como textiles, indumentaria, calzado y electrodomésticos.

dólar lunes 29 diciembre WEB

De cara a 2026, el presupuesto (aprobado en el Senado) proyecta una inflación del 10,1%, aunque se trata de una estimación elaborada en septiembre que hoy luce desactualizada. El mismo documento contemplaba un dólar de $1.423 hacia fin de año, mientras que el esquema de bandas ajustadas por inflación ya anunciado fija un techo de $1.565 para fines del mes próximo. Esta estimación pasada sugiere que las proyecciones deberán revisarse a la luz del nuevo marco cambiario y monetario.