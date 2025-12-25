25 de diciembre de 2025 - 15:35

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 26 de diciembre

Luego de la nochebuena, los bancos abrirán nuevamente sus puertas. El dólar cerró el día martes a $1.475. Conocé el precio para este viernes.

En un mercado acotado por la Navidad, el martes fue el último día del cierre de cotizaciones y el dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.475. Mismo precio con el que abrirá el Banco Central este viernes. El contexto económico obtuvo grandes noticias respecto a los bonos que se vencen en enero, ya que el precio del dólar cayó en todo el mundo.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 26 de diciembre

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.475
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.475
  • Banco Ciudad: $1.475
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.472
  • Banco Credicoop: $1.475
  • Banco Piano: $1.470
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.470

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La reciente debilidad del dólar a nivel global generó un efecto positivo sobre las reservas internacionales de la Argentina, al mejorar la valuación de los activos que integran el stock del Banco Central.

  • Uno de los factores más relevantes fue el comportamiento del yuan, que en los últimos meses aceleró su apreciación frente a la moneda estadounidense. Desde noviembre de 2024 hasta hoy, la divisa china se fortaleció 3,73%, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que representa más del 40% de las reservas argentinas.
  • Este movimiento no fue aislado. Otras monedas que forman parte de la canasta del Banco Central, como el euro y la libra esterlina, también se vieron beneficiadas por la caída del dólar, que tocó mínimos de los últimos tres meses frente a esas divisas y al real brasileño.
  • A este contexto se sumó el desempeño del oro, un activo clave que explica el 15% de las reservas del BCRA. Tras marcar un récord durante la rueda, en el after market el metal subía 0,7% hasta los USD 4.539, acumulando una ganancia cercana al 75% en dólares en lo que va del año.
  • Esto también impulsó la recuperación de los precios del petróleo y del gas, dos variables estratégicas para la economía local.

En este escenario, Argentina se acerca a una situación más holgada en términos financieros. Si el Tesoro continúa comprando divisas hasta la primera semana de enero, suma la emisión de un nuevo Boden y se concretan algunas liquidaciones de Obligaciones Negociables privadas, podría evitar recurrir a un REPO bancario.

