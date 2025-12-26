Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

La CNTCP definió nuevos salarios para empleadas domésticas en enero, con valores por hora y mes, bono no remunerativo y adicionales según categoría.

Las empleadas domésticas comienzan enero con un aumento salarial oficial que actualiza los valores mínimos del sector. La medida fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y fija nuevos montos por hora y por mes para todas las categorías.

La actualización alcanza a quienes trabajan con y sin retiro, incluye diferencias según la tarea realizada y mantiene vigentes el pago de bonos y adicionales que impactan en el ingreso mensual del personal de casas particulares.

Aumento y bono: cuánto cobran en enero las empleadas domésticas La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó los valores que rigen desde enero tras aplicar un incremento del 2,7%. Desde el organismo señalaron que el aumento se implementó en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre, y aclararon que el bono no remunerativo abonado en noviembre y diciembre también debe pagarse en enero de 2026.

La escala salarial oficial queda conformada de la siguiente manera:

Supervisores Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina y tareas especializadas) Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes Además, la CNTCP estableció el pago de un bono no remunerativo en enero, según la carga horaria semanal: