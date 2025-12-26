Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

Las empleadas domésticas comienzan enero con un aumento salarial oficial que actualiza los valores mínimos del sector. La medida fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y fija nuevos montos por hora y por mes para todas las categorías.
La actualización alcanza a quienes trabajan con y sin retiro, incluye diferencias según la tarea realizada y mantiene vigentes el pago de bonos y adicionales que impactan en el ingreso mensual del personal de casas particulares.
Aumento y bono: cuánto cobran en enero las empleadas domésticas
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó los valores que rigen desde enero tras aplicar un incremento del 2,7%. Desde el organismo señalaron que el aumento se implementó en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre, y aclararon que el bono no remunerativo abonado en noviembre y diciembre también debe pagarse en enero de 2026.
La escala salarial oficial queda conformada de la siguiente manera:
Supervisores
Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes
Personal para tareas específicas (cocina y tareas especializadas)
Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes
Caseros
$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes
Personal para tareas generales
Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Además, la CNTCP estableció el pago de un bono no remunerativo en enero, según la carga horaria semanal:
Más de 16 horas semanales: $14.000
Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000
Menos de 12 horas semanales: $6.000
El organismo también recordó que, cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, corresponde aplicar el salario de la función de mayor jerarquía. A esto se suma el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado y el plus del 30% para zonas desfavorables.
Cuánto cobran las empleadas domésticas por trabajar 4 horas diarias, 5 días a la semana
Una jornada de 4 horas por día durante 5 días a la semana equivale a unas 86 horas mensuales. Con los valores vigentes en enero, los ingresos aproximados por categoría son:
Supervisores
Con retiro: cerca de $335.000 por mes
Sin retiro: alrededor de $368.000
Tareas específicas
Con retiro: aproximadamente $320.000
Sin retiro: unos $350.000
Caseros
Alrededor de $303.000 mensuales
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: cerca de $303.000
Sin retiro: aproximadamente $337.000
Tareas generales
Con retiro: alrededor de $281.000
Sin retiro: unos $303.000
A estos montos se les suma el bono no remunerativo de $14.000, ya que una jornada de 4 horas diarias supera las 16 horas semanales, además de los adicionales por antigüedad o zona desfavorable si corresponden.