Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

Recuperá hasta $25.000 pagando con MODO en VEA y Disco los fines de semana. Aplica a compras presenciales desde $60.000 hasta el 28 de diciembre.

El reintegro se activa pagando con QR de MODO en supermercados Vea y Disco.

Durante diciembre, los clientes de Vea y Disco pueden recuperar parte de sus compras con un reintegro de hasta $25.000 por banco al pagar de manera presencial con MODO. La promoción está disponible únicamente los viernes, sábados y domingos, ofreciendo una oportunidad concreta para ahorrar en compras grandes.

El beneficio se acredita directamente en la cuenta del usuario en un plazo de 30 días y puede combinarse con otros descuentos vigentes de los bancos participantes. Para acceder, es necesario cumplir con el monto mínimo de $60.000 por operación y usar tarjetas de crédito, débito o prepagas habilitadas por los bancos adheridos.

La promoción estará vigente hasta el 28 de diciembre de 2025, inclusive, o hasta que se agote el cupo total de reintegros, por lo que conviene planificar las compras del fin de semana para aprovechar el máximo beneficio.

Supermercado Vea

Reintegro en Vea y Disco: con qué bancos funciona y

Para acceder al reintegro, las compras deben realizarse de manera presencial escaneando el QR de MODO y pagando con tarjetas de los bancos adheridos. Entre los bancos participantes se encuentran: Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, y billeteras como YOY y BUEPP. Los usuarios deben tener su cuenta asociada a MODO y no registrar mora en la entidad emisora de la tarjeta.

Las sucursales de Vea en Mendoza habilitadas para la promoción son:

  • Gral. Espejo 143, Segunda Sección

  • San Martín 698, Godoy Cruz

  • Sarmiento 998, Godoy Cruz

  • Godoy Cruz 3825, Guaymallén

  • I. Molina 325, Guaymallén

  • Paso de los Andes 850, Godoy Cruz

  • América 2780, Godoy Cruz

  • Perito Moreno 1481, Godoy Cruz

  • Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección

  • San Miguel 1650, Las Heras

  • Santiago del Estero 25, Mendoza

  • Godoy Cruz 1105, Guaymallén

  • 9 de Julio 100, San Martín

  • Perrupato 356, San Martín

  • Lavalle 942, Rivadavia

  • San Martín 1211, Tunuyán

  • Rawson 2600, Maipú

  • Padre Vázquez 328, Maipú

  • Paso de los Andes 82, Mendoza

  • Av. Acceso Este 3280, Mendoza

  • Lisandro Moyano 302, Las Heras

  • Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael

  • Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz

  • Matienzo 936, Guaymallén

  • San Martín 880, Luján de Cuyo

  • Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén

  • Tropero Sosa 15, Mendoza

  • Lamadrid y Espejo, Guaymallén

  • Urquiza 3620, Maipú

  • Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza

  • Liniers 235, Tupungato

  • Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza

  • San Juan Bosco 462, San Carlos

  • Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael

  • Av. del Libertador Norte 229, General Alvear

  • Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección

  • Independencia y Chaco, Las Heras

  • Las Cañas 1833, Guaymallén

  • Av. El Libertador 755, San Rafael

  • Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe

  • Ruta 82 km, Luján de Cuyo

  • Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia

  • Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia

  • Cerro Siete Colores 2496 (Dalvian), Mendoza

  • Bandera de los Andes 424, Guaymallén

Cómo maximizar el reintegro y alcanzar los $25.000

El reintegro corresponde al 20% de cada compra, por lo que para llegar al tope de $25.000 por banco es necesario acumular $125.000 en compras durante los fines de semana de la promoción. Las operaciones pueden realizarse en una sola compra grande o varias compras que superen los $60.000 por ticket.

Carrito supermercado

Para garantizar el beneficio, el pago debe efectuarse con QR de MODO en los locales adheridos y usando tarjetas de los bancos participantes. El reintegro se acredita dentro de 30 días, permitiendo a los clientes planificar sus compras y aprovechar el máximo ahorro antes de que termine la promoción o se agote el cupo disponible.

