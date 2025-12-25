Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

Recuperá hasta $25.000 pagando con MODO en VEA y Disco los fines de semana. Aplica a compras presenciales desde $60.000 hasta el 28 de diciembre.

El reintegro se activa pagando con QR de MODO en supermercados Vea y Disco.

Durante diciembre, los clientes de Vea y Disco pueden recuperar parte de sus compras con un reintegro de hasta $25.000 por banco al pagar de manera presencial con MODO. La promoción está disponible únicamente los viernes, sábados y domingos, ofreciendo una oportunidad concreta para ahorrar en compras grandes.

El beneficio se acredita directamente en la cuenta del usuario en un plazo de 30 días y puede combinarse con otros descuentos vigentes de los bancos participantes. Para acceder, es necesario cumplir con el monto mínimo de $60.000 por operación y usar tarjetas de crédito, débito o prepagas habilitadas por los bancos adheridos.

La promoción estará vigente hasta el 28 de diciembre de 2025, inclusive, o hasta que se agote el cupo total de reintegros, por lo que conviene planificar las compras del fin de semana para aprovechar el máximo beneficio.

Supermercado Vea Reintegro en Vea y Disco: con qué bancos funciona y Para acceder al reintegro, las compras deben realizarse de manera presencial escaneando el QR de MODO y pagando con tarjetas de los bancos adheridos. Entre los bancos participantes se encuentran: Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, y billeteras como YOY y BUEPP. Los usuarios deben tener su cuenta asociada a MODO y no registrar mora en la entidad emisora de la tarjeta.

Las sucursales de Vea en Mendoza habilitadas para la promoción son:

Gral. Espejo 143, Segunda Sección

San Martín 698, Godoy Cruz

Sarmiento 998, Godoy Cruz

Godoy Cruz 3825, Guaymallén

I. Molina 325, Guaymallén

Paso de los Andes 850, Godoy Cruz

América 2780, Godoy Cruz

Perito Moreno 1481, Godoy Cruz

Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección

San Miguel 1650, Las Heras

Santiago del Estero 25, Mendoza

Godoy Cruz 1105, Guaymallén

9 de Julio 100, San Martín

Perrupato 356, San Martín

Lavalle 942, Rivadavia

San Martín 1211, Tunuyán

Rawson 2600, Maipú

Padre Vázquez 328, Maipú

Paso de los Andes 82, Mendoza

Av. Acceso Este 3280, Mendoza

Lisandro Moyano 302, Las Heras

Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael

Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz

Matienzo 936, Guaymallén

San Martín 880, Luján de Cuyo

Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén

Tropero Sosa 15, Mendoza

Lamadrid y Espejo, Guaymallén

Urquiza 3620, Maipú

Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza

Liniers 235, Tupungato

Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza

San Juan Bosco 462, San Carlos

Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael

Av. del Libertador Norte 229, General Alvear

Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección

Independencia y Chaco, Las Heras

Las Cañas 1833, Guaymallén

Av. El Libertador 755, San Rafael

Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe

Ruta 82 km, Luján de Cuyo

Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia

Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia

Bandera de los Andes 424, Guaymallén Cómo maximizar el reintegro y alcanzar los $25.000 El reintegro corresponde al 20% de cada compra, por lo que para llegar al tope de $25.000 por banco es necesario acumular $125.000 en compras durante los fines de semana de la promoción. Las operaciones pueden realizarse en una sola compra grande o varias compras que superen los $60.000 por ticket. Carrito supermercado Para garantizar el beneficio, el pago debe efectuarse con QR de MODO en los locales adheridos y usando tarjetas de los bancos participantes. El reintegro se acredita dentro de 30 días, permitiendo a los clientes planificar sus compras y aprovechar el máximo ahorro antes de que termine la promoción o se agote el cupo disponible.