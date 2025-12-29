Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 30 de diciembre

El dólar oficial para la venta minorista cotiza en un precio estable durante el comienzo de semana. Conocé el precio para este martes.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes por la tarde a $1.475. Con ese mismo precio abrirá este martes. En el ámbito económico del país, las acciones argentinas en Wall Street comienzan a mejorar sus números a final de año. Esto se debe a la aprobación del presupuesto 2026 del pasado viernes.

dólar martes 30 diciembre WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 30 de diciembre Banco Nación: $1.480

$1.480 Banco Galicia: $1.475

$1.475 Banco BBVA: $1.480

$1.480 Banco Santander: $1.475

$1.475 Banco Ciudad: $1.480

$1.480 Banco Patagonia: $1.480

$1.480 Banco Macro: $1.485

$1.485 Banco Hipotecario: $1.475

$1.475 Banco Supervielle: $1.478

$1.478 Banco Credicoop: $1.480

$1.480 Banco Piano: $1.475

$1.475 Banco Comercio: $1.465

$1.465 ICBC: $1.475

$1.475 Brubank: $1.470 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto al presupuesto 2026 La aprobación en el Congreso de la denominada “ley de leyes” representó un triunfo político clave para el Gobierno de Javier Milei y abrió un nuevo escenario de mayor previsibilidad para la economía. La sanción del Presupuesto refuerza el rumbo fiscal elegido por la administración, con la continuidad del superávit y una política de fuerte control del gasto público, dos variables que los mercados financieros observan con especial atención.

A pesar de que el pre-market en Wall Street muestra un tono negativo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en dólares exhiben un desempeño positivo. El Grupo Galicia avanza 3,5%, YPF registra una suba de 0,4% y Banco Supervielle muestra un incremento de 0,3%. En el segmento de renta fija, los bonos globales también reflejan una mejora, con un avance promedio de 0,2%.

Este comportamiento se da en un contexto en el que el riesgo país, medido por JP Morgan, se mantiene en torno a los 580 puntos básicos. La estabilidad de este indicador refuerza la expectativa de que, si se consolida el clima financiero, pueda producirse una nueva baja en las próximas semanas.