Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 30 de diciembre

El dólar oficial para la venta minorista cotiza en un precio estable durante el comienzo de semana. Conocé el precio para este martes.

dólar martes 30 diciembre

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes por la tarde a $1.475. Con ese mismo precio abrirá este martes. En el ámbito económico del país, las acciones argentinas en Wall Street comienzan a mejorar sus números a final de año. Esto se debe a la aprobación del presupuesto 2026 del pasado viernes.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 30 de diciembre

  • Banco Nación: $1.480
  • Banco Galicia: $1.475
  • Banco BBVA: $1.480
  • Banco Santander: $1.475
  • Banco Ciudad: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.485
  • Banco Hipotecario: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.478
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.475
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.470

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto al presupuesto 2026

La aprobación en el Congreso de la denominada “ley de leyes” representó un triunfo político clave para el Gobierno de Javier Milei y abrió un nuevo escenario de mayor previsibilidad para la economía. La sanción del Presupuesto refuerza el rumbo fiscal elegido por la administración, con la continuidad del superávit y una política de fuerte control del gasto público, dos variables que los mercados financieros observan con especial atención.

A pesar de que el pre-market en Wall Street muestra un tono negativo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en dólares exhiben un desempeño positivo. El Grupo Galicia avanza 3,5%, YPF registra una suba de 0,4% y Banco Supervielle muestra un incremento de 0,3%. En el segmento de renta fija, los bonos globales también reflejan una mejora, con un avance promedio de 0,2%.

Este comportamiento se da en un contexto en el que el riesgo país, medido por JP Morgan, se mantiene en torno a los 580 puntos básicos. La estabilidad de este indicador refuerza la expectativa de que, si se consolida el clima financiero, pueda producirse una nueva baja en las próximas semanas.

El Presupuesto aprobado habilita además al Tesoro a emitir deuda bajo legislación extranjera, una herramienta que amplía el abanico de financiamiento. A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó recientemente que la estrategia oficial apunta a reducir gradualmente la dependencia de los mercados de Wall Street.

En este escenario, analistas e inversores anticipan un posible impulso adicional para bonos y acciones tanto en la plaza local como en el exterior, acompañado por una eventual compresión del riesgo país. En paralelo, el Gobierno estaría evaluando mecanismos para canalizar dólares no declarados hacia la economía formal, permitiendo su incorporación hasta ciertos montos, sin exigir justificación de origen. Caputo señaló en sus redes sociales oficiales que el Banco Nación no solicitará documentación para este tipo de operaciones, aun cuando los bancos privados podrían mantener sus propios requisitos.

