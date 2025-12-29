Sortean $8.300 millones en el último Quini 6 del 2025: fecha límite para jugar y precio de la boleta

29 de diciembre de 2025 - 11:57

Se renueva el pozo acumulado en la Lotería de Santa Fe. ¿Cuándo y dónde ver en vivo los resultados y ganadores?

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se viene el último sorteo del 2025 en el Quini 6, uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos. El pozo acumulado llega a $8.300 millones.

Resultados y ganadores del Quini 6

Quini 6: los 22 ganadores del sorteo del 24 de diciembre y sus 6 números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Adelantan Quini 6 de Nochebuena: $6.700 millones en juego

Adelantan Quini 6 de Nochebuena: $6.700 millones en juego y cómo controlar la boleta

Por Redacción Sociedad

Será el miércoles 31 de diciembre a las 21.15 cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías del Quini 6.

El colosal monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas.

Quini 6 de $8.300 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El miércoles 31 de diciembre (sorteo N° 3.335), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $8.300 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $4.150 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $4.150 millones
  • La Segunda: $1.300 millones
  • Revancha: $2.420 millones
  • Siempre Sale: $300 millones
  • Extra: $130 millones

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $8.300 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30.

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes
Sortean $8.300 millones en el último Quini 6 del 2025: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Ganadores del Quini 6 - sorteo N° 3.334 domingo 28 de diciembre

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.334, hubo 74 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se llevará cada uno $4.270.295,37 tras acertar cinco de los siguientes números: 07, 13, 15, 25, 35 y 41.

Los premios principales quedaron vacantes.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Resultados y ganadores de Quini 6
Sortean $8.300 millones en el último Quini 6 del 2025: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

