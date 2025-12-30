30 de diciembre de 2025 - 09:17

Clausuraron una mina en El Carrizal por incumplir normas de seguridad y ambientales

La Policía Ambiental Minera (PAM) aseguró que el emprendimiento no cumplía con los estándares de seguridad exigidos por la legislación minera.

Los Andes | Redacción Economía
La Policía Ambiental Minera (PAM) ordenó la clausura preventiva de una mina de tercera categoría ubicada en El Carrizal, departamento de Luján de Cuyo, tras detectar graves incumplimientos a la normativa vigente durante un procedimiento de fiscalización.

De acuerdo con el informe oficial, durante la inspección se constató que el emprendimiento no cumplía con los estándares de seguridad exigidos por la legislación minera, en el marco del Código de Procedimiento Minero. Además, se verificó que el responsable de la explotación no acató las órdenes previamente impartidas por la Autoridad Minera, lo que agravó el nivel de riesgo detectado en el lugar.

“Estas irregularidades motivaron la adopción de la medida de clausura preventiva, con el objetivo de evitar potenciales daños a las personas que pudieran acceder al área y prevenir impactos negativos sobre el ambiente”, explicó el jefe de la PAM, Guillermo Bickham.

Desde el organismo destacaron que las inspecciones se realizan de manera diaria durante todo el año y tienen como finalidad garantizar la trazabilidad de la actividad minera, el ordenamiento del sector, el cumplimiento de la normativa ambiental y la seguridad de las personas, condiciones consideradas esenciales para el desarrollo de una minería responsable en la provincia.

Asimismo, se recordó que los inspectores de la Policía Ambiental Minera, debidamente identificados con uniforme y acreditación, cuentan con libre acceso a todas las instalaciones mineras para supervisar el cumplimiento de las normas ambientales, de seguridad e higiene.

Las sanciones previstas ante este tipo de infracciones incluyen apercibimientos, multas, suspensiones, inhabilitaciones o clausuras, con el objetivo de generar un efecto disuasivo frente a los incumplimientos.

