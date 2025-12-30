Turismo 2026: Expectativas de mejora moderada luego de un año magro

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos años dada la baja del poder de compra a nivel nacional y el encarecimiento del destino en el plano internacional. En Mendoza, según los cálculos del sector, se ha registrado una caída cercana al 20% durante 2025 en comparación con lo sucedido el año pasado.

De este modo, si bien no hay cifras oficiales con relación a esto, se ha verificado un achique tanto de empleados como de cantidad de oferentes con el fin de no caerse del sistema. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto con la Secretaría de Turismo , Ambiente y Deportes de turismo internacional marcó una nueva baja en octubre de 2025.

Esta encuesta mide el flujo y el gasto de los viajeros no residentes durante su permanencia en la Argentina ( turismo receptivo) y de los viajeros residentes en la Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo). La información de los aeropuertos se basa en los registros provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y refiere exclusivamente al flujo de turistas internacionales por vía aérea.

Con el 2026 casi encima y la temporada iniciada, el turismo local presenta confianza hacia adelante al tiempo que la modera. Luego de dos años complejos para el sector y con las relativamente acomodadas a la nueva realidad, las perspectivas varían para las agencias de turismo , los hoteles de distintas estrellas, la gastronomía y el sector de transporte.

La idea que prevalece, sin embargo, es que los tiempos de vacas gordas no volverán y que los que logren mantenerse deberán continuar con los márgenes de ganancia mínimos. Y si bien se valoran las acciones hacia el interior de las empresas, no se desestima el impacto de la macro y de las políticas de incentivo en el sector. En el contexto amplio también es preciso observar lo que sucede en los países limítrofes y cuánto se aprecian o no sus monedas en comparación con el peso argentino.

Balance 2025

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, expresó que este 2025 la hotelería local finalizó un año difícil con de un 18% a un 20% menos de ocupación que el año anterior. “Esto es muchísimo”, remarcó Rosental y agregó que para el hotel del que es gerente, Villagio Hotel Boutique, dicha disminución representó una baja histórica. La menor ocupación se dio de la mano de una caída de la rentabilidad en la que confluyeron diversos factores.

“Más allá de la buena intención del Ente de Turismo y de las campañas realizadas, no hay nada que alcance si no hay demanda para tomar las promociones”, reflexionó Rosental. Agregó que la demanda se retrotrajo por una cuestión macroeconómica ya que Argentina no estaba conveniente para ninguna plaza; situación que se mantiene. “Tampoco hubo grandes cambios a niveles impositivos y todas las empresas estamos en modo supervivencia”, expresó el referente hotelero.

En este marco, cada uno hizo la reestructuración que le correspondía para su nivel de servicios y se prescindió de personal así como se ajustó lo que se podía. En este combo, el incremento de las tarifas y de la electricidad en particular golpeó fuerte la estructura de costos en general y de los hoteles en particular.

Raúl Roitman, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), expresó que 2025 terminará numéricamente de manera similar al año pasado. “No existe un repunte ni una caída marcadas más allá de variaciones mínimas”, expresó Roitman quien también es dueño de Zitto, marca con la que tiene 6 sucursales en distintos puntos de la provincia. Desde su punto de vista, hubo un cambio importante con relación al ánimo de la gente una vez pasadas las elecciones. Y no solo al ánimo aino también al consumo. “En septiembre y octubre veníamos muy mal, pero eso cambió bastante a partir de noviembre”, comentó Roitman.

Ariel Pérez, presidente de la filial Mendoza de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), expresó que ante la situación de baja existen riesgos para las empresas que no puedan adaptarse rápidamente a los cambios estructurales de la economía. “Hoteles y operadores con altos costos fijos y poca flexibilidad en sus modelos de ingresos pueden enfrentar presiones de rentabilidad si no ajustan su propuesta de valor, estrategias comerciales y optimización de costos”, opinó Pérez.

En este marco, sumó que es clave que haya reformas en materia laboral y tributaria que alivien costos estructurales y permitan a las empresas del sector desarrollarse de manera sostenible en el largo plazo. Desde el punto de vista de Rosental, con el foco hacia adelante, serán claves los cambios estructurales que impacten en menores costos laborales e impositivos. “Argentina tiene bellezas naturales y una gran amplitud de paisajes por lo que si logramos equipararnos con los países vecinos mejoramos nuestro gran potencial”, comentó Rosental. Para los referentes del sector, el impacto real de esas medidas es clave pero no inmediato.

Reactivación gradual y desigual

El turismo en Mendoza y en el país transita una etapa de transición marcada por expectativas crecientes, pero todavía con realidades que avanzan a un ritmo más lento que el deseado. El sector llega así al nuevo año con señales incipientes de recuperación, algunos brotes verdes en la economía local con la mencionada agenda de transformaciones económicas y productivas que podrían modificar el escenario a mediano plazo.

En esta línea, la mayoría cree que la reactivación será gradual, desigual entre segmentos y en función de la competitividad estructural del país. “Las condiciones generales del país no van a cambiar por lo que todos ya nos hemos comenzado a adaptar y la situación seguirá en esa línea”, expresó Roitman. En el corto plazo, el turismo local continuará condicionado por factores macroeconómicos que exceden al sector: un país percibido como caro en dólares, una presión impositiva elevada, costos internos altos y un tipo de cambio que, si bien aporta estabilidad, reduce la ventaja comparativa que Argentina tubo frente a otros destinos de la región.

Aunque tanto el peso chileno como el real brasileño se han apreciado en los últimos meses, el tipo de cambio continúa favorable para los argentinos que viajan a esos países y caro para los turistas que llegan desde allá. Brasil, de todos modos, ya no resulta tan competitivo como el año pasado. Si bien sigue siendo conveniente, la diferencia es menor, lo que podría moderar parcialmente la salida de turistas.

En general, el consumo afuera sale más barato por lo que los argentinos y mendocinos que pueden, se van. “Los chárter a Brasil están prácticamente vendidos”, observó el presidente de la Cámara de Hotelería. Sin embargo y de manera incipiente, el sector ha empezado a observar cierto “retorno” de los turistas extranjeros. Se trata de un movimiento incipiente y tímido que es celebrado ya que, además de algunos brasileños también han llegado norteamericanos y europeos, visitantes que hacía mucho no se veían en Mendoza.

Con relación a la temporada en ciernes, Marcelo Rosental expresó que el sector no desestima las expectativas que aportan los veraneantes de última hora. “A juzgar por lo sucedido el último fin de semana largo, hay gente que hoy no ha planeado vacacionar, pero podrían decidir hacerlo sobre la fecha”, expresó el profesional. Agregó que las decisiones podrían ser impulsadas por ofertas puntuales o por la necesidad de un descanso, aunque en ese caso la disputa entre destinos nacionales y extranjeros seguirá siendo intensa.

Mendoza para todos

La provincia cuenta con activos reconocidos a nivel global: sus vinos, su gastronomía, la hospitalidad de su gente y paisajes que permiten experiencias durante todo el año. A esto debe sumarse infraestructura de servicios de primer nivel y, sobre todo, conectividad aérea. Para el turismo internacional, la frecuencia y diversidad de vuelos sigue siendo un factor determinante. Desde el punto de vista de Ariel Pérez, una de las apuestas para 2026 es reforzar el posicionamiento de Mendoza como destino multisegmento que ofrece propuestas tanto para la alta gama como para los bolsillos más ajustados.

“Sería importante desmitificar la idea de que Mendoza es un destino caro y ofrece experiencias accesibles al mismo tiempo que un oferta premium reconocida a nivel internacional”, observó el presidente de AHT. Agregó que esa convivencia entre excelencia internacional y propuestas accesibles es uno de los grandes diferenciales del destino y una fortaleza clave para su desarrollo sostenible. “Hay que tener en cuenta que somos un destino con estrellas Michelin y que a la misma calidad o prestación de servicios, los precios no son tan diferentes de los de otros países”, sumó Raúl Roitman.

Desde el punto de vista de Pérez, para 2026, la expectativa es profundizar esa convivencia y comunicarla mejor, tanto en el mercado interno como en el externo. “Mendoza es un destino que realmente se puede visitar durante todo el año, algo que no es habitual y que representa una gran ventaja competitiva”, expresó el presidente de AHT. En coincidencia con Rosental y Roitman, expresó que es clave que continúen los eventos y motivos de viaje que activen la demanda en fechas específicas. El éxito del fin de semana del 8 de diciembre se debió a las fiestas electrónicas y propuestas de convocatoria nacional e internacional, eventos que el sector celebra en proporciones.

El impacto de la minería

Uno de los ejes que genera mayor debate hacia 2026 es el rol que puede jugar la minería en el turismo mendocino. La expectativa general es que el desarrollo de proyectos mineros traerá aparejado un retorno parcial del turismo corporativo, un segmento que se había perdido luego de la pandemia. La llegada de empresas, proveedores, técnicos y profesionales vinculados a la actividad minera puede incrementar la demanda de alojamiento, espacios de reuniones y servicios complementarios.

“Siempre que una región atrae grandes inversiones productivas, sectores como la hotelería y el turismo de negocios suelen verse beneficiados. En ese sentido, la minería puede aportar un flujo adicional”, dijo Ariel Pérez, presidente de AHT. Aunque la minería puede sumar un segmento más, el peso total en el sector es relativo por una cuestión de volumen. Además, tampoco tendría un efecto derrame significativo sobre el turismo de ocio ni sobre el mercado masivo.

“Su aporte se concentrará en nichos muy específicos: turismo corporativo y, en algunos casos, turismo de alta gama asociado a ejecutivos”, remarcó el presidente de Aehga. Por eso, hacia 2026, la minería aparece más como un complemento que como un motor central del turismo. Todo lo que implica mejorar la actividad suma económica indirectamente al sector, pero no puede esperarse un efecto transformador. Así, el turismo mendocino seguirá dependiendo, en mayor medida, de su capacidad para atraer visitantes por su propuesta de valor integral.

En este sentido, el sector confía en una recuperación gradual, apoyado en el retorno lento del turismo internacional, en la consolidación de un modelo multisegmento y en la generación de eventos que atraigan visitantes. Al mismo tiempo, reconoce que la competitividad es el gran desafío pendiente que dependerá de las reformas estructurales y de la baja de costos internos. Es por esto que el optimismo es moderado y 2026 se perfila como un año de transición en donde hay pocas certezas y pueden sentarse las bases de un turismo sostenible en el largo plazo.

Qué dicen las estadísticas

Los últimos datos disponibles del Indec fueron publicados el 27 de noviembre y muestran lo sucedido durante octubre de 2025. En el décimo mes de este año ingresaron 679,2 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De esos 389,8 miles fueron turistas y 289,5 miles fueron excursionistas. El informe expresa que los excursionistas internacionales o visitantes del día son quienes no duermen en el lugar, a diferencia de los turistas que pasan por lo menos una noche en su destino.

El 61,9% del turismo receptivo provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil, que aportó 23,1%; y Uruguay, 15,1%. El 51,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,0%, por vía terrestre; y el 11,5% restante, por vía fluvial/marítima. Según los datos del Indec, los turistas internacionales que llegaron al país en octubre de 2025 representaron una caída interanual del 5,9%. En octubre, se registró un saldo negativo de unos 549.000 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país.

Con relación a los aeropuertos de manera específica, en octubre de 2025, se estimaron 200,9 miles de llegadas de turistas no residentes a Argentina, lo que representa un aumento interanual de 1,3%. El 89,4% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Las salidas al exterior fueron en total 392,6 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 21,7%.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 86,1% en las salidas de turistas residentes. El saldo de turistas internacionales en octubre resultó negativo en 192 mil para toda la vía aérea internacional. En contraposición, las salidas al exterior de los argentinos crecieron 10,8%.De este modo, cerca de 1.230 mil visitantes residentes salieron por todas las vías internacionales, de los cuales 725.000s fueron turistas y 503.900 fueron excursionistas.

El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 22,1%; y Chile, con 19,3%. El 54,2% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 38,2%, por vía terrestre; y el 7,7%, por la vía fluvial/marítima. Con respecto a la medición mensual, en octubre de 2025, la cantidad desestacionalizada de turistas no residentes aumentó 2,8% con relación al mes anterior. La tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,1% en comparación con septiembre de 2025.