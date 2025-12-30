Del Manjarate a la palta: sorpresa por los precios en el supermercado de Chile

Hallullas, mantequilla, queso laminado y jamón acaramelado son algunos de los favoritos de los argentinos que viajan a Viña del Mar y La Serena. ¿Más barato o más caro?

Los precios en los supermercados de Chile en diciembre de 2025

Además de playas y compras en los malls, las vacaciones en Chile incluyen importantes gastos en el supermercado: desde los alimentos necesarios para el día a día hasta los caprichos que solamente se ven allá (o se consiguen a mejor precio que en Argentina).

A diferencia del año pasado, hoy las diferencias de valores entre ambos lados de la cordillera no son tan pronunciadas. Dependerá, entonces, de cada presupuesto familiar y bolsillo en este verano 2025-2026.

Hay multas por conductas en la vía pública en Chile. Playa de Reñaca Argentinos en Reñaca Archivo Los precios en el Santa Isabel de Chile (diciembre de 2025) Estos son los valores en el supermercado Santa Isabel (Cencosud), uno de los preferidos de los argentinos en Chile por precio y cercanía.

Consideramos una canasta conformada por alimentos varios, incluyendo frutas y lácteos, además de gaseosa, agua mineral y jugo.

Tomaremos para el cálculo la cotización del dólar minorista del Banco Nación ($1.475), sin los impuestos, ya que recomendamos pagar el resumen de la tarjeta con dólares billetes por ventanilla o ya depositados en caja de ahorro en dólares. Es decir, no se aplica el 30% de percepción a cuenta de Ganancias.

-Mantequilla 250 g: 2.690 chilenos ($3.968 argentinos) -Pan hallulla 1 kg: 2.190 ($3.230) -Postre Manjarate: 760 ($1.121) -Queso laminado gauda 100 g: 956 ($1.410) -Jamón cocido acaramelado 100 g: 876 ($1.292) Precios en Santa Isabel (Chile) al 30 de diciembre de 2025 Precios en Santa Isabel (Chile) al 30 de diciembre de 2025 -Pechuga de pollo 1kg: 5.190 ($7.655) -Spaghetti 400 g: 810 ($1.195) -Salchichas sureñas PF x5 unidades: 1.350 ($1.991) -Palta 1 kg: 2.995 ($4.418) -Leche semidescremada Colun 1 litro: 1.340 ($1.977) -Néctar puro de frutas Watts 1,5 litros: 1.950 ($2.876) Precios en Santa Isabel (Chile) al 30 de diciembre de 2025 Precios en Santa Isabel (Chile) al 30 de diciembre de 2025 -Gaseosa de 1,5 litros Coca-Cola: 2.090 ($3.083) -Cerveza Royal Golden x6: 4.790 ($7.065) -Agua mineral 6 litros Cuisine & Co: 1.840 ($2.714) -Banana 1kg: 1.490 ($2.198) -Durazno 1kg: 1.990 ($2.935) -Chocolate Sahne Nuss 160g: 4.300 ($6.343)