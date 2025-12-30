Del Manjarate a la palta: sorpresa por los precios en el supermercado de Chile

Además de playas y compras en los malls, las vacaciones en Chile incluyen importantes gastos en el supermercado: desde los alimentos necesarios para el día a día hasta los caprichos que solamente se ven allá (o se consiguen a mejor precio que en Argentina).
A diferencia del año pasado, hoy las diferencias de valores entre ambos lados de la cordillera no son tan pronunciadas. Dependerá, entonces, de cada presupuesto familiar y bolsillo en este verano 2025-2026.
Los precios en el Santa Isabel de Chile (diciembre de 2025)
Estos son los valores en el supermercado Santa Isabel (Cencosud), uno de los preferidos de los argentinos en Chile por precio y cercanía.
Consideramos una canasta conformada por alimentos varios, incluyendo frutas y lácteos, además de gaseosa, agua mineral y jugo.
Tomaremos para el cálculo la cotización del dólar minorista del Banco Nación ($1.475), sin los impuestos, ya que recomendamos pagar el resumen de la tarjeta con dólares billetes por ventanilla o ya depositados en caja de ahorro en dólares. Es decir, no se aplica el 30% de percepción a cuenta de Ganancias.