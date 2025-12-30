Ni Reñaca ni La Serena: la lista de playas habilitadas para bañarse en Chile 2026

A pesar de lo que se cree, no todas las playas están habilitadas en Chile para el baño. De hecho, los argentinos que van a Reñaca (región de Valparaíso) o La Serena (región de Coquimbo) lo comprueban fácilmente cuando ven una bandera roja. Sin embargo, la gente se mete igual al agua.
Con el inicio de la temporada estival 2025-2026, las autoridades trasandinas de la Armada pidieron a los turistas que opten solamente por las playas que están aptas para el baño, es decir, aquellas con bandera verde, y evitar las que tienen banderas rojas.
La preocupación de las autoridades apunta al objetivo de disminuir el registro de 16 bañistas que murieron el año pasado en accidentes en playas.
A pesar de que Chile posee alrededor de 4.500 kilómetros de playa, aproximadamente el 10% de ella es apta para el baño.
Sin ir más lejos, en las regiones más visitadas por los argentinos (Coquimbo y Valparaíso), son pocas las playas célebres que tienen bandera verde (habilitadas).
En Viña del Mar, apenas gozan de ese estatus la playa Caleta Abarca y Las Salinas. Y en Concón, la Amarilla. En tanto, todas las playas de Reñaca tienen bandera roja.
En LaSerena tampoco hay playas con bandera verde. Apenas la Peñuelas, pero ya para el lado de Coquimbo. Lo mismo que La Herradura.
Qué significan los colores de las banderas en las playas de Chile
En Chile, las playas utilizan un sistema de banderas que, según la Armada, funciona como un código simple pero vital:
Bandera verde: indica que la playa es segura para bañarse. Suele estar en balnearios donde hay concesionarios y salvavidas. Puede ocurrir que un balneario esté habilitado, pero no sea apto para el baño: la bandera aclara esa diferencia.
Bandera roja: prohíbe el baño por corrientes fuertes, olas grandes o características peligrosas del fondo marino. Aunque esté prohibido bañarse, la playa permanece abierta. En Chile, se estima que más de 800 playas no reúnen condiciones de seguridad.
Las banderas suelen ubicarse cerca de las corrientes más peligrosas y en las playas con mayor afluencia. También existen torres de salvavidas donde se puede consultar por precauciones puntuales. Y hay una regla clave: si no hay bandera ni salvavidas, no es seguro entrar al mar.
Playas habilitadas (bandera verde) en Chile - temporada 2025-2026