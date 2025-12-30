Ni Reñaca ni La Serena: la lista de playas habilitadas para bañarse en Chile 2026

A pesar de lo que se cree, no todas las playas están habilitadas en Chile para el baño. De hecho, los argentinos que van a Reñaca (región de Valparaíso) o La Serena (región de Coquimbo) lo comprueban fácilmente cuando ven una bandera roja. Sin embargo, la gente se mete igual al agua.

Con el inicio de la temporada estival 2025-2026, las autoridades trasandinas de la Armada pidieron a los turistas que opten solamente por las playas que están aptas para el baño , es decir, aquellas con bandera verde , y evitar las que tienen banderas rojas.

La preocupación de las autoridades apunta al objetivo de disminuir el registro de 16 bañistas que murieron el año pasado en accidentes en playas.

A pesar de la presencia de turistas, las playas de Reñaca no están habilitadas para el baño

En 2025 , uno de los casos más recordados es el del joven argentino Alejandro Cabrera Iturriaga (17), que murió ahogado en noviembre en la zona de la playa de Cuatro Esquinas , una de las favoritas de los turistas en La Serena. Justamente, tiene bandera roja.

A pesar de que Chile posee alrededor de 4.500 kilómetros de playa, aproximadamente el 10% de ella es apta para el baño.

Sin ir más lejos, en las regiones más visitadas por los argentinos (Coquimbo y Valparaíso), son pocas las playas célebres que tienen bandera verde (habilitadas).

En Viña del Mar, apenas gozan de ese estatus la playa Caleta Abarca y Las Salinas. Y en Concón, la Amarilla. En tanto, todas las playas de Reñaca tienen bandera roja.

En La Serena tampoco hay playas con bandera verde. Apenas la Peñuelas, pero ya para el lado de Coquimbo. Lo mismo que La Herradura.

Qué significan los colores de las banderas en las playas de Chile

En Chile, las playas utilizan un sistema de banderas que, según la Armada, funciona como un código simple pero vital:

Bandera verde : indica que la playa es segura para bañarse. Suele estar en balnearios donde hay concesionarios y salvavidas. Puede ocurrir que un balneario esté habilitado, pero no sea apto para el baño: la bandera aclara esa diferencia.

: indica que la playa es segura para bañarse. Suele estar en balnearios donde hay concesionarios y salvavidas. Puede ocurrir que un balneario esté habilitado, pero no sea apto para el baño: la bandera aclara esa diferencia. Bandera roja: prohíbe el baño por corrientes fuertes, olas grandes o características peligrosas del fondo marino. Aunque esté prohibido bañarse, la playa permanece abierta. En Chile, se estima que más de 800 playas no reúnen condiciones de seguridad.

Las banderas suelen ubicarse cerca de las corrientes más peligrosas y en las playas con mayor afluencia. También existen torres de salvavidas donde se puede consultar por precauciones puntuales. Y hay una regla clave: si no hay bandera ni salvavidas, no es seguro entrar al mar.

Playas habilitadas (bandera verde) en Chile - temporada 2025-2026

Región de Arica y Parinacota

• Playa El Chinchorro – Arica

• Playa El Laucho – Arica

• Playa La Lisera – Arica

Región de Tarapacá

• Playa Cavancha – Iquique

Región de Antofagasta

• Piscina artificial Caleta Boy – Tocopilla

• Playa artificial Balneario Covadonga – Tocopilla

• Playa El Salitre – Tocopilla

• Balneario Municipal – Antofagasta

• Playa El Trocadero – Antofagasta

• Playa Juan López – Antofagasta

• Playa Paraíso – Antofagasta

• Playa Balneario Municipal – Mejillones

• Playa Rinconada – Mejillones

Región de Atacama

• Playa Flamenco – Chañaral

Región de Coquimbo

• Playa La Herradura – Coquimbo

• Playa La Herradura Chica – Coquimbo

• Playa Peñuelas – Coquimbo

• Playa Guanaqueros (Resort Rosa Agustina) – Coquimbo

• Playa Socos Sur – Coquimbo

• Playa Puerto Velero – Coquimbo

• Región de Valparaíso

• Playa Los Molles – La Ligua

• Playa Pichicuy – La Ligua

• Playa Zapallar – Zapallar

• Playa Chica – Papudo

• Playa Las Torpederas – Valparaíso

• Playa Caleta Abarca – Viña del Mar

• Playa Balneario Las Salinas – Viña del Mar

• Playa El Caleuche – Quintero

• Playa El Durazno – Quintero

• Playa El Manzano – Quintero

• Playa El Molino – Quintero

• Playa Loncura – Quintero

• Playa Ventanas – Puchuncaví

• Playa Los Lilenes – Concón

• Playa Amarilla – Concón

• Playa Chica – Cartagena

• Playa Chica – Las Cruces

• Playa Los Corsarios – El Quisco

• Playa Punta de Tralca – El Quisco

• Playa Canelillo – Algarrobo

• Playa Canelo – Algarrobo

• Playa El Pejerrey – Algarrobo

• Playa El Yachting – Algarrobo

• Playa Las Cadenas – Algarrobo

• Región de O’Higgins

• Playa Principal – Pichilemu

• Boca de Rapel – Navidad

• Playa Las Brisas – Navidad

• Playa Matanzas – Navidad

• Playa Chica Bucalemu – Paredones

Región del Biobío

• Playa Penco – Penco

• Playa Lirquén – Penco

• Playa Negra – Penco

• Los Morros de Coliumo – Tomé

• Playa Bellavista – Tomé

• Playa Dichato – Tomé

• Playa El Morro – Tomé

• Playa Blanca – Coronel

• Balneario Campos Deportivos Llacolén – San Pedro de la Paz

• Balneario Club Alemán – San Pedro de la Paz

• Balneario Club Huachipato – San Pedro de la Paz

• Balneario Militar de Campos San Pedro – San Pedro de la Paz

• Balneario Universidad de Concepción – San Pedro de la Paz

Región de Los Ríos

• Exestación Ferrocarriles – Lago Ranco

• Playa Chamul – Lago Ranco

• Playa Riñinahue – Lago Ranco

• Puerto Nuevo – La Unión

• Playa San Pedro – La Unión