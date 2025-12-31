Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

El corte comenzó el martes por la noche y se extendió durante la madrugada. Edesur atribuyó la falla a un problema en la Subestación Bosques. Para la mañana del miércoles aún quedan miles de hogares sin suministro.

Un corte masivo de energía eléctrica dejó sin suministro a cientos de miles de hogares en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en plena ola de calor extremo, con temperaturas que no bajaban de los 30 grados. El apagón comenzó pasadas las 22 del martes y la situación empeoró durante la madrugada.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hacia las 4 de la mañana el número de usuarios afectados había ascendido a 998.414. Minutos después, el organismo actualizó los datos e informó que la cifra se había reducido a 257.927, a medida que avanzaban las tareas de reposición.

La empresa Edesur atribuyó el corte a un inconveniente en la Subestación Bosques, que provocó una afectación en cadena sobre distintas subestaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. A través de X, la distribuidora indicó: "Nuestros equipos técnicos siguen trabajando para normalizar la totalidad del servicio. El suministro se está restableciendo en etapas".

Más de 19 mil usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en la previa de Fin de Año tras una "falla en la Subestación Bosques".



Se espera que a lo largo de la jornada de este miércoles se… pic.twitter.com/ueiUAtzd1k — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 31, 2025 De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del ENRE, el barrio porteño de Recoleta concentró la mayor cantidad de cortes en la Ciudad, con 5.969 hogares sin electricidad. El organismo recomendó a los usuarios de Edesur extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y utilizar los canales oficiales para reportar inconvenientes. Además, confirmó que en la primera hora tras el apagón se logró restablecer el servicio en al menos 10.000 domicilios.

En paralelo, Edenor reportó cortes de menor magnitud. Durante las primeras horas de la noche, 3.226 viviendas permanecían sin luz, con Munro como la localidad más afectada (1.911 usuarios). Una hora después, la cifra descendió; hacia las 4.25, 2.537 usuarios seguían sin suministro en su área.