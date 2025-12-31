31 de diciembre de 2025 - 09:01

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor

El corte comenzó el martes por la noche y se extendió durante la madrugada. Edesur atribuyó la falla a un problema en la Subestación Bosques. Para la mañana del miércoles aún quedan miles de hogares sin suministro.

Casi un millón de usuarios quedaron sin luz.&nbsp;

Casi un millón de usuarios quedaron sin luz. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un corte masivo de energía eléctrica dejó sin suministro a cientos de miles de hogares en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en plena ola de calor extremo, con temperaturas que no bajaban de los 30 grados. El apagón comenzó pasadas las 22 del martes y la situación empeoró durante la madrugada.

Leé además

Vandalizó una piedra del Parque Nacional Nahuel Huapi, lo escracharon y pidió perdón.

El camionero que vandalizó una roca en el Nahuel Huapi pidió perdón y le dijo "cobarde" al hombre que lo escrachó

Por Redacción Sociedad
¿Mesa afuera o adentro? Así va a estar el tiempo en la última noche del año

¿Mesa adentro o afuera? La última alerta meteorológica para el 31 de diciembre

Por Redacción Sociedad

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hacia las 4 de la mañana el número de usuarios afectados había ascendido a 998.414. Minutos después, el organismo actualizó los datos e informó que la cifra se había reducido a 257.927, a medida que avanzaban las tareas de reposición.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor
Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

La empresa Edesur atribuyó el corte a un inconveniente en la Subestación Bosques, que provocó una afectación en cadena sobre distintas subestaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. A través de X, la distribuidora indicó: "Nuestros equipos técnicos siguen trabajando para normalizar la totalidad del servicio. El suministro se está restableciendo en etapas".

Embed

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del ENRE, el barrio porteño de Recoleta concentró la mayor cantidad de cortes en la Ciudad, con 5.969 hogares sin electricidad. El organismo recomendó a los usuarios de Edesur extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y utilizar los canales oficiales para reportar inconvenientes. Además, confirmó que en la primera hora tras el apagón se logró restablecer el servicio en al menos 10.000 domicilios.

En paralelo, Edenor reportó cortes de menor magnitud. Durante las primeras horas de la noche, 3.226 viviendas permanecían sin luz, con Munro como la localidad más afectada (1.911 usuarios). Una hora después, la cifra descendió; hacia las 4.25, 2.537 usuarios seguían sin suministro en su área.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor
Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

Vecinos de distintos barrios y localidades compartieron en redes imágenes de calles completamente a oscuras y vistas panorámicas desde edificios sin iluminación, acompañadas por mensajes de indignación. El ENRE recordó que la aplicación de protocolos de contingencia y el monitoreo en tiempo real buscan reducir los tiempos de reposición y el impacto sobre los usuarios, y advirtió que, ante la persistencia del calor extremo y el alto consumo, la red permanecerá bajo vigilancia especial en los próximos días.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor
Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

Para la mañana del miércoles, pasadas las 8, se reportaban aún unos 19.000 usuarios de Edesur sin servicio en zonas de Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Las autoridades y la empresa estiman que a lo largo de la jornada se restablecerá la totalidad del suministro.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor
Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

Las imágenes del apagón masivo en Buenos Aires: hubo casi un millón de usuarios afectados en plena ola de calor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A partir del 1 de enero viajar en colectivo será más caro en Mendoza: la suba del último año duplicó la inflación

A partir del 1° de enero, viajar en colectivo será más caro: la suba del último año duplicó la inflación

Por Verónica De Vita
El consumo de alcohol afecta varios órganos: cerebro, hígado, corazón y el sistema inmune.

Fiestas y alcohol: advierten que sus efectos llegan al cerebro en 10 minutos

Por Redacción Sociedad
Una mujer sufrió graves quemaduras en los pies por la alta temperatura de la arena en la Costa Atlántica.

El calor no da tregua: una mujer sufrió graves quemaduras en los pies por la arena caliente en la costa

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 30 de diciembre

Por Redacción Sociedad