A partir del 1° de enero, viajar en colectivo será más caro: la suba del último año duplicó la inflación

Tal cual había anticipado el Gobierno de Mendoza , a partir de enero volverá a encarecerse el boleto de colectivo . Es que se aplicará el segundo de los últimos aumentos que se dispusieron de manera escalonada. El anterior había elevado en noviembre el valor de $1.000 a $1.200 para la zona urbana. Ahora pasará a costar $1.400.

Transporte público: aunque baja su uso en el país, en Mendoza se mantiene y lo usa la mitad de la población

En un contexto aún de alta inflación y con el coletazo de 2023, durante 2024 el boleto de colectivo para el Gran Mendoza acumuló un incremento de 431%: pasó de los $160 que costaba en enero a $850 en diciembre de ese año. Esa suba superó casi tres veces la inflación de 117,8% de ese año.

En 2025, se mantuvo a $850 hasta mayo, cuando subió a $1.000 (aunque en horarios “valle” tiene un precio menor). Luego llegó la suba de noviembre a $1.200 y la próxima, desde enero, que lo llevará hasta $1.400. Esto implica un aumento interanual de 64,71% entre enero y enero.

La inflación a nivel nacional acumulada este año es de 27,9% hasta noviembre mientras que para diciembre las proyecciones anticipan que estará por encima del 2%, lo que redundaría en un cierre de año de alrededor de 30% anual. Con esto, el incremento del boleto duplicó a la inflación de 2025.

También hay que decir que según los datos del Indec, el rubro Transporte fue el rubro que más empujó el índice durante la última medición, fue el segundo ítem con más impacto en el indicador.

En Mendoza, el acumulado hasta noviembre es levemente menor, 26,3%. Pero justamente, tal cual refiere la DEIE, el rubro que más aumentó en noviembre fue transporte y comunicaciones, de 4,8%, casi duplicando el promedio e impactado claro, por el ajuste.

Descuentos en el boleto del colectivo que son un alivio

Bien es sabido, que los usuarios no pagan la tarifa real sino que para aliviar el costo sobre sus bolsillos se aplican diversas estrategias. Por un lado, subsidios a través del Fondo Compensador del Transporte. Por otra parte, se aplican sobre determinados grupos ciertos beneficios que reducen su valor o incluso llegan a la gratuidad, como es el caso de jubilados, docentes, personas con discapacidad y estudiantes. Además, los pasajeros frecuentes, reciben un descuento a partir de los 20 traslados en el mes. Hay que sumar que dado que el sistema se ha panificado con la opción de trasbordos, estos no tienen costo si se hacen dentro de los 90 minutos.

Metrotranvía / Paradores inteligentes Tal cual había anticipado el Gobierno de Mendoza, a partir de enero volverá a encarecerse el boleto de colectivo y metrotranvía

Por eso, en diálogo con Los Andes, el subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego destacó estas variables y su impacto dentro del sistema: “Más del 60% de las transacciones que se realizan en el transporte público no pagan la tarifa plena”, explicó. Parte de esto son los abonos, que incluyen beneficios por frecuencia de uso y descuentos para quienes viajan en horarios de menor demanda. En definitiva, el subsecretario resumió que con el esquema actual, “solo el 40% termina pagando la tarifa de 1.200 pesos (ahora), y el otro 60% tiene algún tipo de descuento por todos los beneficios que otorga el Gobierno provincial”. Es decir que 6 de cada 10 usuarios tiene algún descuento.

Impacto contenido

Al ser consultado sobre posibles cambios de conducta entre los usuarios tras el aumento, Borrego negó que incida en una reducción de los consumos. “Generalmente las modificaciones en la tarifa son reactivas en los primeros días en que se aplica la modificación, pero luego, al pasar los días, vuelven a la demanda normal. No hemos tenido ninguna modificación respecto a la tarifa”, explicó en relación a lo sucedido luego del aumento de noviembre.

Uno de los planteos fuertes del gobierno de la provincia ante los aumentos del boleto que, obviamente, no están exentos de quejas por parte de los usuarios, es que el costo que se termina pagando es inferior al de otras ciudades de similar envergadura. También se expresó en ese sentido Borrego al destacar que se busca contener el valor del boleto dentro de los parámetros más bajos posibles en comparación con otras ciudades del país. “Sigue estando entre los más bajos o en la media hacia abajo de una encuesta que se hace sobre el costo del boleto en todas las ciudades del país”, señaló.

En ese sentido, comparó la situación de Mendoza con otros sistemas de transporte urbano de similar escala. “Ciudades como Córdoba o Rosario, que tienen sistemas de transporte similares en envergadura a Mendoza, tienen tarifas por arriba de los 1.700 o 1.800 pesos, y nosotros todavía estamos con un valor de 1.200 pesos”, subrayó en relación al valor de diciembre.

Costo real del boleto de transporte

Este lunes, el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) realizó la audiencia pública para analizar la actualización del costo por kilómetro del transporte público urbano y de media y larga distancia en Mendoza. Esta instancia no define el valor del boleto, ya que esa atribución corresponde a la Subsecretaría de Transporte pero aporta un parámetro sobre los costos reales.

Apertura SUBE / Pasaje Desde hace unos meses, el colectivo puede pagarse con nuevos medios de pago.

Tal cual publicó Los Andes, la presidenta del EMoP, Agustina Llaver, explicó que las empresas del servicio urbano solicitaron una actualización del 52%, pero que el organismo, tras los estudios técnicos, estableció un ajuste del 41,7% para el período enero-noviembre. Con esta actualización, el Costo Kilómetro Promedio Ponderado del sistema urbano pasará de $2.866 a $4.081,95, lo que representa un incremento interanual del 42,3%, inferior al ajuste previo, que había sido del 54,2%.

En el caso del transporte de media y larga distancia, las empresas pidieron una suba del 48,7%, mientras que el EMoP a definió una actualización del 41,7%, en línea con el esquema aplicado al sistema urbano.

En sus conclusiones, el Ente señaló que la tarifa técnica determinada —es decir, el valor que deberían pagar los usuarios sin descuentos ni gratuidades— sería de $1.980, monto con el cual el sistema podría autofinanciarse. No obstante, al contemplar la continuidad de los beneficios vigentes, como las gratuidades para docentes, mayores de 70 años y personas con discapacidad, y los descuentos del 50% para estudiantes, la tarifa plana necesaria para lograr ese autofinanciamiento ascendería a unos $4.495,66.