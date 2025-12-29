Transporte público: cuánto aumentó el costo del kilómetro recorrido este año en Mendoza

Más cruces entre el PJ y el kirchnerismo: la Junta Electoral define una impugnación contra el nuevo frente

Para esta instancia, que se desarrolló esta mañana en el espacio Julio Le Parc, el EMoP presentó el informe elaborado sobre los costos del servicio de transporte público de pasajeros, mientras que las empresas expusieron sus propias solicitudes.

Cabe aclarar que esta actualización no incide directamente en el valor del boleto, ya que la Subsecretaría de Transporte es la encargada de definir el cronograma tarifario. En ese sentido, el próximo aumento que percibirán los usuarios será del 20% a partir del 1 de enero , lo que llevará el pasaje urbano de $1.200 a $1.400, tal como estaba anunciado desde octubre.

La titular del EMoP, Agustina Llaver, comentó a Los Andes que “las empresas del servicio urbano solicitaron una actualización del 52% y el EMoP, luego de realizar el trabajo técnico y los estudios correspondientes, determinó una actualización del 41,7%” para el período enero-noviembre de este año.

De este modo, el Ente confirmó que el Costo Kilómetro Promedio Ponderado para el sistema urbano pasará de los actuales $2.866 a $4.081,95. En términos interanuales , el incremento alcanza concretamente el 42,3%.

De todos modos, se trata de un aumento porcentual menor al aplicado en el ajuste anterior, cuando se registró una suba del 54,2% (de $1.857 a $2.866).

“Luego, las empresas de media y larga distancia solicitaron una actualización del 48,7% y el EMoP determinó, a partir de su trabajo técnico, una actualización del 41,7%”, agregó la funcionaria.

La composición de los costos

En el informe técnico, el EMoP discrimina los porcentajes que componen el costo por kilómetro y señala que el 83,5% del total se concentra en cuatro rubros principales: personal (39,58%); costo de inversión (18,74%); combustible, electricidad y lubricantes (13,82%); y mantenimiento del parque móvil (11,37%).

WhatsApp Image 2025-12-29 at 12.23.18 Composición de costos del transporte público en 2025. Fuente: EMoP EMoP

El informe también detalla el costo por kilómetro actualizado presentado por cada grupo empresario. En ese marco, el Grupo 100, que opera el servicio STM MTM (Metrotranvía), exhibió el mayor costo, con $15.435 por kilómetro recorrido.

Le siguió el servicio STM Parque (eléctrico), con un costo de $9.201, mientras que las empresas con menores valores fueron las que operan los grupos 200, 700 y 800, con montos inferiores a $3.900 por kilómetro.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 12.23.16 Los costos que presentaron las diferentes empresas que operan el sistema de transporte urbano. EMoP

La tarifa técnica plana

En las conclusiones de su informe técnico, el EMoP señala que la “tarifa técnica determinada”, es decir, el valor que deberían abonar todos los usuarios si no existiera ningún tipo de descuento y teniendo en cuenta la cantidad de transacciones, sería de $1.980. El Ente aclara que, bajo ese esquema, el sistema se autofinanciaría.

Sin embargo, con la continuidad de las gratuidades —personal docente, mayores de 70 años, personas con discapacidad— y los descuentos del 50% para estudiantes, entre otros beneficios, la “tarifa plana” necesaria para alcanzar esa autofinanciación debería ubicarse en aproximadamente $4.495,66.

De este modo, la tarifa técnica plana registró un aumento interanual del 54,37%, ya que en el informe de costos de 2024 se había ubicado en $2.912.

Un fuerte subsidio

No obstante, la tarifa técnica funciona como una referencia, ya que la Provincia sostiene un fuerte esquema de subsidios a través del Fondo Compensador del Transporte, tanto para el sistema urbano como para el de media y larga distancia. Dicho fondo está presupuestado en $292.000 millones para 2026.

El Fondo Compensador del Transporte del Ejecutivo se distribuirá de la siguiente manera:

60% ($175.200.000.000) para el sistema urbano de Mendotran, en el área metropolitana.

40% ($116.800.000.000) para el transporte de media y larga distancia.

De ese total, los $175.200 millones representarán el 76% del subsidio al precio del boleto urbano, mientras que el aporte del pasajero y el TSF cubrirán el 24% restante, equivalente a $60.065.000.000.