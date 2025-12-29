29 de diciembre de 2025 - 19:48

Cristina Kirchner cumple nueve días internada y un nuevo parte médico revela cómo evoluciona

La expresidente continúa recuperándose de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Según el parte oficial, “la recuperación es lenta”.

Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El estado de salud de Cristina Kirchner volvió a ser informado oficialmente este lunes, luego de varios días sin novedades médicas, y desde el sanatorio donde permanece internada señalaron que su evolución es favorable, aunque el proceso de recuperación avanza de manera gradual.

Según el nuevo parte difundido por el Sanatorio Otamendi, la expresidente continúa con la evolución de “un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, una complicación frecuente tras cirugías abdominales.

La institución detalló además que la paciente “se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso” y que comenzó “con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”, finalizó el parte firmado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Navidad y quizás Año Nuevo internada

Cristina Kirchner cumplió este lunes más de una semana internada en ese sanatorio tras ser operada por una apendicitis que tuvo unas complicaciones, y en los últimos dos días no se habían comunicaron novedades sobre su estado de salud hasta este parte difundido por la tarde.

Según el comunicado anterior, que se había emitido el viernes pasado, la reciente condenada continuaba hospitalizada debido a que presentaba “síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que implica ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, ya que ingresó el domingo 22.

En estos días, recibió la visita de familiares directos como su hijo Máximo Kirchner, mientras que en las puertas del sanatorio suelen permanecer militantes para manifestarle su apoyo y además protestar con pancartas contra la prisión domiciliaria que cursa tras ser condenada en la causa Vialidad.

