Boleto: convocan a audiencia pública para tratar la actualización del costo del transporte

El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) convocó a una audiencia pública para el 29 de diciembre , donde se tratará la actualización del costo del servicio de transporte público de pasajeros en Mendoza , incluyendo los recorridos urbanos, de media y larga distancia, además del sistema Bicitran . La resolución 3760 fue publicada en el Boletín Oficial.

A finales de octubre, el Gobierno provincial dispuso un incremento en el boleto de transporte público urbano del 40%, a realizarse en dos tramos: a partir del 10 de noviembre pasó de $1.000 actuales a un valor de $1.200 , mientras que el 1 de enero, se aplicará otra suba de $200 y quedará en $1.400 final .

La medida surge tras el pedido de los operadores del sistema, que solicitaron una revisión de costos debido a variaciones económicas registradas a partir del decreto nacional 189/25. La Subdirección de Tarifas del organismo analizó la estructura de costos y presentó los estudios técnicos correspondientes para cada modalidad de transporte.

Desde el Gobierno provincial informaron a Los Andes que antes de la audiencia pública el Ente Movilidad de Transporte (EMoP) publicará su informe sobre el costo por kilómetro recorrido de 2025, que contará también con las observaciones de las empresas que solicitan sus respectivas actualizaciones.

"Las empresas solicitan la actualización de costos debido a la inflación y presentan documentación respaldatoria, pero es el EMOP quien verifica, realiza el estudio y establece el costo kilómetro oficial , no las empresas", aclararon desde la Subsecretaría de Transporte a este medio.

En ese informe, el EMoP resolverá la "tarifa técnica plana" que establece el valor que debería pagar un usuario de transporte, si no hubiera subsidios del Estado provincial. De hecho esa tarifa el Ejecutivo la utiliza como el tope para establecer aumentos del boleto a lo largo del año, con el fuerte subsidio que impide que se alcance al 100%.

Por ejemplo, la tarifa plana calculada para este 2025 fue de $2.900 y el boleto de transporte cerrará el año con un precio de $1.400 (desde el 1 de enero de 2026).

En el informe de costos del transporte, el EMoP tendrá en cuenta los incrementos en combustibles tanto de gasoil, como de nafta comun y premium, y los precios que hayan alcanzado los aceites lubricantes y neumáticos a lo largo de este año.

Se incluye el valor de cada unidad de transporte promedio, ya sea de los colectivos normales, como también duplas del metrotranvía o micros articulados.

Un ítem muy importante son los salarios del personal de las empresas, incluyendo a aquellos que se desempeñana en sectores de conducción, tráfico, mantenimiento y administración.

En el último incremento del 40% que se dio en el boleto de transporte, el Gobierno explicó que los dos costos que incidieron más fueron los combustibles y los aumentos salariales acordados en paritarias.

A nivel subsidio, para el próximo año, el Presupuesto aprobado por la Legislatura dispone de $292.000.000.000 para costear un 82% del precio total del boleto, proyectado en $356.000.000.000 para toda la provincia en 2026 (sistema urbano y de media y larga distancia).

Los pasos para la audiencia pública

Según detalla la resolución, la audiencia se desarrollará de manera presencial en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, a partir de las 9. El organismo destacó que esta instancia forma parte del proceso de participación ciudadana, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir que usuarios y sectores interesados expresen sus opiniones.

La convocatoria deberá publicarse tres veces tanto en el Boletín Oficial tanto en este medio como en otros diarios de la provincia, con un mínimo de quince días hábiles de anticipación.

Participación ciudadana e inscripción previa

El EMOP invitó al público en general a participar como oradores. Para hacerlo, será obligatorio inscribirse previamente hasta el 22 de diciembre, enviando un correo a [email protected]. Las intervenciones tendrán un tiempo máximo de diez minutos y solo podrán exponer quienes se hayan anotado dentro del plazo.

Además, las propuestas o documentos presentados deberán ofrecer toda la prueba que los participantes pretendan incorporar a la audiencia. Todo el material será agregado al expediente del caso, y las respuestas a las observaciones se emitirán posteriormente mediante el acto administrativo correspondiente.

Reunión del Órgano Consultivo

La resolución también convoca al Órgano Consultivo del EMOP a una reunión formal el 15 de diciembre a las 10, que se realizará de manera virtual. Este cuerpo, creado por la Ley 7412, tiene participación obligatoria en el proceso de análisis tarifario.

La audiencia será presidida por la vicepresidenta del ente, Agustina Llaver, mientras que los instructores designados serán el gerente general Cristian Munuera, la subdirectora de Tarifas Liliana Foglieni y el subdirector de Asuntos Jurídicos Franco Laghezza.