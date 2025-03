Comenzó la vacunación antigripal en Mendoza: 6 cosas que tenés que saber

Gripe: las personas más jovenes y sanas transitan en general cuadros leves que desaparecen en una semana o dos sin efectos duraderos.





“Estas nuevas cepas del 2025 están destinadas, como decimos siempre, a personal de salud, niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, puérperas hasta diez días después del parto y, por supuesto, adultos mayores de 65 años. Además (abarca a) los menores de 64 años con alguna de las enfermedades incluidas en los lineamientos de vacunación con antigripal, exhibiendo certificado médico o documentación que avale el diagnóstico” detalló la jefa de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, Iris Aguilar.



Donde recibir la vacuna para la gripe

Las vacunas antigripales se encuentran disponibles en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y el Vacunatorio Central, y son gratuitas y obligatorias para los grupos a quienes están destinadas en esta oportunidad.



La vacuna antigripal ¿previene resfríos?

“Es importante remarcar que la vacuna antigripal no previene resfríos, catarros, faringitis o síndromes pseudogripales, sino, como se explicó anteriormente, tiene como objetivo disminuir la posibilidad de complicaciones graves en los grupos de riesgo”, explicó la jefa de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, Iris Aguilar.





Qué complicaciones puede tener la gripe

Las personas más jovenes y sanas transitan en general cuadros leves de gripe que desaparecen en una semana o dos sin efectos duraderos.



Sin embargo, las personas con riesgo alto pueden desarrollar otros problemas de salud después de la gripe, que se consideran complicaciones.



Mayo Clinic detalla que tener otra infección puede ser una complicación de la gripe. Esto incluye enfermedades, como crup, o infecciones de los senos paranasales o de oído. Agregan que las infecciones pulmonares también se consideran una complicación. Es posible que aparezca una infección del músculo cardíaco o el revestimiento cardíaco después de tener gripe. Y, en algunos casos, puede haber una infección en el sistema nervioso central.



Otras complicaciones pueden comprender lo siguiente:



Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda.



Daño muscular, conocido como rabdomiólisis, o miositis, que es la hinchazón muscular.



Síndrome de estado de choque tóxico.



Empeoramiento de una enfermedad crónica, como asma o enfermedad renal.

Qué vacunas hay para enfermedades respiratorias en Mendoza



Con la llegada de la época fría, aumenta la circulación de enfermedades respiratorias. Las autoridades del Ministerio de Salud recordaron que existen diferentes virus y bacterias que se transmiten por vía respiratoria, y que tienen vacunas disponibles para mitigar las eventuales complicaciones que se puedan producir.

Estas son:



Vacuna contra el COVID: se recomienda un refuerzo cada seis meses en mayores de 50 años e inmunosuprimidos de cualquier edad, así como una dosis en cada embarazo. No requiere de una orden médica y se puede colocar junto a la vacuna antigripal.



Vacuna contra virus sincicial respiratorio: para embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de transferirle vía trasplacentaria al bebé anticuerpos (defensas) contra el virus sincicial respiratorio, productor de infecciones respiratorias como bronquiolitis especialmente en los primeros seis meses de vida. No requiere de una orden médica.



Vacuna triple bacteriana acelular: para embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, en vista de proteger al recién nacido de la tos convulsa o coqueluche. No requiere de una orden médica.



Vacuna contra neumococo: para mayores de 65 años y menores de 64 con determinadas enfermedades asociadas que conllevan certificación médica. La vacuna contra el neumococo, a diferencia de la antigripal, no se debe aplicar todos los años.



Las autoridades remarcaron que es importante no perder oportunidades en la vacunación, para llegar a los meses de mayor circulación viral (temporada invernal) con una protección adecuada para minimizar el riesgo de sufrir complicaciones. Las vacunas mencionadas se aplican en los mismos lugares que la antigripal.