21 de enero de 2026 - 12:04

Insólito: una Selección nacional busca entrenador por LinkedIn y podés postularte hoy mismo

Tras la abrupta salida de Adel Amrouche, la federación ruandesa busca DT y ofrece una oportunidad de oro para llevar a Ruanda a su primer Mundial.

La Selección de Ruanda busca entrenador.

Por Francisco Moreno

La Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) sacudió el mercado internacional al publicar una búsqueda oficial en el portal de empleo de la FIFA para contratar al nuevo director técnico de su Selección Mayor. Esta práctica, poco habitual en el fútbol de elite, busca democratizar la llegada de candidatos a entrenador tras la reciente salida de su anterior conductor.

El inicio del 2026 trajo cambios profundos para los "Amavubi" con la partida de Adel Amrouche, quien dejó el cargo vacante. Ante esta situación, las autoridades decidieron agilizar la contratación lanzando un aviso viral en redes sociales: "¡Estamos contratando! ¿Tenés lo necesario para convertirte en el entrenador principal?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FERWAFA/status/2013720856212447740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013720856212447740%7Ctwgr%5Ec5ec0de47430aa66e295b19bb1449ca35699fff5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.us%2Ffutbol-internacional%2Ffederacion-ruanda-abrio-vacante-busca-entrenador-seleccion_0_HyIsBLkVpA.html&partner=&hide_thread=false

Del portal de empleo a la cancha: requisitos y objetivos para ser entrenador de Ruanda

El objetivo de esta convocatoria abierta es atraer perfiles con visiones estratégicas diversas que permitan a Ruanda dar un salto de calidad competitivo. Actualmente, la selección ocupa el lugar 130 de la clasificación mundial de la FIFA y su gran deuda histórica es que nunca ha podido disputar una Copa del Mundo.

Para los interesados en el puesto, el proceso cuenta con pautas muy claras detalladas en las fuentes:

  • Plataforma de postulación: Las aplicaciones se reciben exclusivamente a través de la página "FIFA Jobs & Careers".
  • Fecha límite: Dependiendo de la plataforma, el plazo cierra entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2026.
  • Condiciones laborales: Se trata de una posición permanente, a tiempo completo y con sede en la capital, Kigali.

La misión del nuevo entrenador será liderar un proyecto integral para mejorar el ranking y fortalecer el desarrollo a largo plazo del fútbol local. Aunque la mayoría de las selecciones manejan estas decisiones de manera reservada, Ruanda apuesta a la transparencia digital para encontrar al líder que los lleve, por primera vez, a la máxima cita del fútbol mundial.

